"За рубежом таких комплексов нет". Военный эксперт о ЗРС С-500

Индия может при желании стать первой страной в списке на покупку С-500 после того, как эти ЗРС в нужном количестве получит российская армия, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о достоинствах С-500.

Индия может стать первой страной в списке на покупку С-500 после того, как эти зенитно-ракетные системы в должном количестве получат российские Вооруженные силы, если Нью-Дели изъявит такое желание, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства", – сказал Борисов в интервью телеканалу РБК.

Он уточил, что Россия будет экспортировать С-500 после того, как эти системы в необходимом количестве поступят в российские войска.

Поставка системы С-500 "Прометей" в российские ВС должна начаться в ближайшее время.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что С-500 является в настоящий момент лучшей в мире зенитно-ракетной системой.

"За рубежом таких комплексов нет. Если американцы совместят свои комплексы Patriot, THAAD, в какой-то степени Aegis, который размещается на кораблях, или Aegis Ashore (наземного базирования, – ред.), получится что-то похожее по возможностям на С-500. Но это будет гораздо больше по размерам, гораздо дороже и гораздо хуже, чем наша система, которая уникальна по своим характеристикам ", – сказал военный эксперт.

Еще одной отличительной особенностью С-500 является то, что ее можно объединить в единую систему с другими российскими зенитно-ракетными комплексами, продолжил он.

"Она совмещается с комплексами С-400, C-300B4, С-350 "Витязь" и новым "Панцирем" – "Панцирем-С1М", эти несколько комплексов создают единую систему, которая работает "под руководством" С-500. Это образует эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны", – отметил Юрий Кнутов.

С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.