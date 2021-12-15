"За рубежом таких комплексов нет". Военный эксперт о ЗРС С-500

Индия может при желании стать первой страной в списке на покупку С-500 после того, как эти ЗРС в нужном количестве получит российская армия, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о достоинствах С-500.
Индия может стать первой страной в списке на покупку С-500 после того, как эти зенитно-ракетные системы в должном количестве получат российские Вооруженные силы, если Нью-Дели изъявит такое желание, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства", – сказал Борисов в интервью телеканалу РБК.
Он уточил, что Россия будет экспортировать С-500 после того, как эти системы в необходимом количестве поступят в российские войска.
Поставка системы С-500 "Прометей" в российские ВС должна начаться в ближайшее время.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что С-500 является в настоящий момент лучшей в мире зенитно-ракетной системой.
Еще одной отличительной особенностью С-500 является то, что ее можно объединить в единую систему с другими российскими зенитно-ракетными комплексами, продолжил он.
С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.