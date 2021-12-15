Войти
Российская газета

Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура"

387
0
0
Катер проекта 23040Г
Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход».
Источник изображения: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»

Пресс-служба Северного флота сообщила об успешном завершении государственных испытаний большого гидрографического катера "Леонид Сенчура" проекта 23040Г. Уже подписан соответствующий акт, и до конца декабря на катере поднимут флаг гидрографической службы ВМФ России. Этот ритуал будет означать, что "Леонид Сенчура" принят в состав Северного флота.

Катера этого проекта предназначены для съемки рельефа морского дна на глубинах до двух километров. Кроме того, с их помощью можно производить высокоточную площадную съемку на глубинах до 400 метров. "Обследование навигационных опасностей катер осуществляет на глубинах до 100 метров. Судно применяется для установки и обслуживания всевозможных морских предостерегательных плавучих знаков, навигационного и гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, а также для лоцманской проводки", - сообщили в пресс-службе СФ.

Известны и технические характеристики "Леонида Сенчуры". Его водоизмещение - около 190 тонн. Длина катера - 30 метров. Скорость - 12 узлов. Дальность плавания достигает 1600 морских миль. При этом экипаж в составе 9 человек может автономно находиться в море до 10 суток.

"Леонид Сенчура" - шестой и завершающий в серии больших гидрографических катеров, построенных по контракту с Минобороны РФ на заводе "Нижегородский теплоход". Интересно, что на испытания из Нижегородской области в Кольский залив его отбуксировали по внутренним водным коммуникациям.

Интересна также история его имени. "Леонидом Сенчурой" катер назвали в честь выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, ветерана Великой Отечественной войны капитана 1 ранга. "Он был начальником Северной гидрографической экспедиции и внес большой вклад в изучение Северного Ледовитого океана, в том числе рельефа его дна", - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Под руководством Сенчуры был детально обследован подводный хребет Ломоносова, открыт и подробно изучен хребет Гаккеля. За выдающиеся успехи в этой работе Леонида Сергеевича наградили Золотой медалью имени Ф.П. Литке и удостоили Государственной премии СССР.

Надо сказать, что за последние несколько лет в состав Северного флота приняли несколько больших гидрографических катеров и малое гидрографическое судно "Николай Скосырев". А в конце прошлой недели состоялась церемония подъема флага на большом гидрографическом катере-катамаране "Григорий Шадрин".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19910
Арктика
СФ
Похожие новости
18.09.2020
В Москве прошло заседание Коллегии Минобороны Российской Федерации
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
01.03.2019
Военные гидрографы РФ получат малое судно и три больших катера для Арктики
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
31.10.2017
Под Андреевским флагом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:20
  • 195
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 10:18
  • 1
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта
  • 15.12 09:31
  • 1
Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии
  • 15.12 08:50
  • 1
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 15.12 08:37
  • 1
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"
  • 15.12 08:21
  • 2
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
  • 15.12 07:29
  • 54
Извольте разоружиться
  • 15.12 05:24
  • 200
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 15.12 05:21
  • 1
Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова
  • 15.12 05:08
  • 1
МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии
  • 15.12 05:05
  • 209
В США удивились размерам Су-75
  • 14.12 22:57
  • 6
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 14.12 19:19
  • 151
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 15:08
  • 3
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 14.12 15:02
  • 18
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео