Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура"

Пресс-служба Северного флота сообщила об успешном завершении государственных испытаний большого гидрографического катера "Леонид Сенчура" проекта 23040Г. Уже подписан соответствующий акт, и до конца декабря на катере поднимут флаг гидрографической службы ВМФ России. Этот ритуал будет означать, что "Леонид Сенчура" принят в состав Северного флота.

Катера этого проекта предназначены для съемки рельефа морского дна на глубинах до двух километров. Кроме того, с их помощью можно производить высокоточную площадную съемку на глубинах до 400 метров. "Обследование навигационных опасностей катер осуществляет на глубинах до 100 метров. Судно применяется для установки и обслуживания всевозможных морских предостерегательных плавучих знаков, навигационного и гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, а также для лоцманской проводки", - сообщили в пресс-службе СФ.

Известны и технические характеристики "Леонида Сенчуры". Его водоизмещение - около 190 тонн. Длина катера - 30 метров. Скорость - 12 узлов. Дальность плавания достигает 1600 морских миль. При этом экипаж в составе 9 человек может автономно находиться в море до 10 суток.

"Леонид Сенчура" - шестой и завершающий в серии больших гидрографических катеров, построенных по контракту с Минобороны РФ на заводе "Нижегородский теплоход". Интересно, что на испытания из Нижегородской области в Кольский залив его отбуксировали по внутренним водным коммуникациям.

Интересна также история его имени. "Леонидом Сенчурой" катер назвали в честь выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, ветерана Великой Отечественной войны капитана 1 ранга. "Он был начальником Северной гидрографической экспедиции и внес большой вклад в изучение Северного Ледовитого океана, в том числе рельефа его дна", - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Под руководством Сенчуры был детально обследован подводный хребет Ломоносова, открыт и подробно изучен хребет Гаккеля. За выдающиеся успехи в этой работе Леонида Сергеевича наградили Золотой медалью имени Ф.П. Литке и удостоили Государственной премии СССР.

Надо сказать, что за последние несколько лет в состав Северного флота приняли несколько больших гидрографических катеров и малое гидрографическое судно "Николай Скосырев". А в конце прошлой недели состоялась церемония подъема флага на большом гидрографическом катере-катамаране "Григорий Шадрин".

Юрий Гаврилов