Бывшую военно-морскую базу Подплава в Лиинахамари нельзя отдавать коммерсантам

Еще в сентябре 2020 года в Лиинахамари – поселке за полярным кругом, где ранее была военно-морская база Северного флота, уничтожили памятник морякам-подводникам, стоявший на территории бывшей 42-й бригады подлодок. Меня, служившего на СФ и знавшего эту ВМБ не понаслышке, словно ножом по сердцу резанула эта весть. Девятиметровый монумент, который с любовью сооружали собственными руками моряки бригады, взять просто так обмотать тросами и сбросить под обрыв... Это же чистейший вандализм.

Виноваты в этом коммерсанты, взявшие эту землю в аренду на 49 лет, и чиновники, не оговорившие в договоре все значимые пункты. Как сегодня модно говорить – бизнес, ничего личного. И никому невдомек, что этот лозунг вредит всей стране. Куда смотрят наши народные избранники, федеральное правительство? О местных властях и говорить не приходится – там полный беспредел и нет никакого контроля за их деятельностью. Об этом наши СМИ молчат, зато взахлеб рассказывают, как измываются над памятниками советским воинам за границей. А стоило бы начать с себя, чтобы искоренить это скорбное бесчувствие здесь, тогда и за границей нас станут уважать. Гордость за страну внутри порождает уважение к ней за рубежом.

Но сейчас в силу входит поколение, которое мало или почти не знает об ужасах Великой Отечественной войны. А о том, что была еще и холодная война, где советские подводники чувствовали себя как на войне настоящей, нынешнее поколение вообще не знает. Видимо, поэтому у них такое плевое отношение к памятникам прошлого. На уме один бизнес. А это страшно.

Архивы хранят много тайн Второй мировой и холодной войны, в том числе и в Арктике, которые почему-то не спешат открывать до сих пор, и это трудно понять. Может, потому, что Россия наконец-то обратила внимание на свои северные кладовые. Впрочем, что говорить, если Кольский полуостров до сих пор полон секретов за семью печатями. Даже дилетант поймет, что полуостров является форпостом в коренную Арктику. Есть там одна западная точка, песней о которой в 70-е годы прошлого века заслушивалась вся огромная страна, – Лиинахамари. И это закономерно героическое место.

На первый взгляд удаленная база, вроде второстепенная, была пунктом охраны подходов к водам Кольского полуострова с запада. Это уже в послевоенные годы и в период холодной войны. А для фашистов во время Великой Отечественной Лиинахамари – стратегический объект. Это место было укреплено, как никакое другое, и значимо не только как порт и база группы фашистского флота «Норд», но и как что-то не разгаданное до сих пор.

Окрестности Лиинахамари и сегодня хранят секреты Второй мировой, не разгаданные до нашего времени. Это, например, бетонные кольца без железа и завод в скалах Девкиной заводи – так называется губа, где расположен порт.

Интерес к этому месту нацисты стали проявлять еще в 1937 году. В июне 1943-го к причалам ошвартовались суда, доставлявшие из Германии специальное оборудование для бурения горных пород. Очень скоро пробивание штолен и казематов велось круглые сутки. Одновременно началась реализация грандиозного плана обеспечения района Лиинахамари всеми видами защиты.

В скалах Девкиной заводи рубили километровые штольни для сооружения цехов какого-то завода и помещение для госпиталя. Строительство велось в условиях такой секретности, что даже немецким военнослужащим строго запрещалось появляться на территории спецстроя и тем более заходить в штольни. Основной рабочей силой стали советские военнопленные, которые потом были все уничтожены. Свидетелей стройки не осталось.

Тайна завода не разгадана. Известно лишь, что сырье для него доставлялось с полуострова Таймыр специальными субмаринами рейха. Загадкой остается и то, как построены этот завод и госпиталь. Находясь значительно выше уровня Баренцева моря, помещения этого завода постоянно затоплены водой. Попытки осушить его не дали результата. Первоначально после откачки вода из затопленных сооружений вроде начинает уходить, а затем словно включается какое-то реле, вода вновь заполняет все помещения, вырубленные в скалах Девкиной заводи.

Надо сказать, что любопытством, как и памятью, наши соотечественники не страдают. Им бы взять то, говорю о чиновниках, что лежит на поверхности, например порт Лиинахамари, и продать за бесценок со всеми его героическими памятниками, а что лежит глубже – лень копать.

Между тем все последние сведения говорят о том, что в окрестностях Лиинахамари сооружался один из центров немецкого уранового проекта.

Визитной карточкой поселка до недавнего времени была каменная рубка подводной лодки – памятник нашим героическим подводникам.

С ХI по ХХ век эти места были русскими. Но когда началась неразбериха с Финляндией в начале ХХ века, эта территория стала переходить из рук в руки. Хельсинки передали эти места на откуп нацистам. И только героический десант наших войск 13 октября 1944 года в порт Лиинахамари вернул эту территорию в лоно России. В честь этого там установлен памятник «Помни войну!». Но, видимо, он ничему не учит. И опять земли этого региона отдаются в аренду иностранной компании Pribrezhniyinvestments Ltd, зарегистрированной на острове Кипр. А мы говорим о какой-то исторической памяти!

Ныне в Лиинахамари только одни пограничники и рыбаки. Порту предрекают большое будущее, но пока идут лишь скандалы вокруг этих мест. Предприимчивые ребята приобрели земли в частную собственность и скатываются, повторим, до вандализма, нет на них управы.

Но подводники не умирают. Они как будто уходят в длительное автономное плавание, откуда не возвращаются. Могила для них море. А память о них остается на берегу в виде памятников, которые должны хранить живые. Другое дело, что поражает двоякая политика в отношении к памяти. С одной стороны, воспитание патриотизма в речах чиновников и на экранах ТВ, с другой – забвение памяти, выраженное в безразличии к творящимся безобразиям.

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга, ветеран-подводник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года