Карманные бомбы «Судного дня»

Американские планы локальной ядерной войны могли быть реализованы уже в 90-х годах

Что произошло 6 августа 1945 года? И что – 25 мая 1953 года? На первый вопрос верно ответит не менее половины взрослого населения России. А на второй – едва человек сто. Между тем это две равноценные вехи мировой истории. 6 августа 1945 года американцы впервые применили стратегическое ядерное оружие, сбросив с высоты 10 километров 20-килотонную ядерную бомбу на Хиросиму. А 25 мая 1953 года на пустынном плато в штате Невада впервые в истории 280-мм пушка М65 выстрелила ядерным зарядом.

Первым ядерным артиллерийским снарядом, поступившим на вооружение армии США, стал 280-мм снаряд Т124. Вес его составлял 364,2 килограмма, а длина – 4,9 калибра. При максимальном заряде начальная скорость достигала 628 метров в секунду, а дальность – 24 километра. Минимальная дальность стрельбы составляла 15 километров. КВО снаряда при максимальной дальности – 133 метра.

Снаряд Т124 комплектовался ядерным зарядом W-9 мощностью 15 килограммов. Устройство W-9 производилось с апреля 1952-го по ноябрь 1953-го. Всего выпущено 80 единиц. Снят с вооружения в мае 1957 года.

Разница в мощности всего пять килотонн, но «Малыш», сброшенный на Хиросиму, – стратегическое оружие, способное уничтожить целый город. А снаряд Т-124 при удачном попадании мог уничтожить наступающий батальон мотопехоты или одну, максимум две роты, засевшие в укрепленном районе.

“Свидетельством подготовки США к локальной ядерной войне стал выход в январе 2020 года на боевое патрулирование в Атлантику атомного ракетоносца «Теннеси»: из 24 МБР «Трайдент» на борту в нескольких боеголовках ЯБЧ W76-1 мощностью 100 килотонн заменены на ЯБЧ W76-2 мощностью пять килотонн”

Испытание первой советской ядерной бомбы, проведенное 29 августа 1949 года, вызвало шок в США и Европе. А через четыре года была испытана и советская водородная бомба.

Первое время американские политики и генералы утешались тем, что у СССР нет средств доставки ядерного оружия в США, а у американцев есть тяжелые стратегические бомбардировщики, базирующиеся на американских и британских базах по периметру Советского Союза и союзных с ним стран.

Формально это было правдой. Действительно, единственный носитель первых советских ядерных бомб – четырехмоторный Ту-4 (почти полный аналог американского Б-29) не мог отбомбиться по целям в США, хотя и доставал до любого объекта в Западной Европе. Но это чисто теоретически, а практически во льдах и на островах Северного Ледовитого океана были устроены ледовые аэродромы подскока, куда мог сесть Ту-4, дозаправиться и долететь до крупных городов США хотя бы в один конец. Экипаж должен был спастись каким-либо оригинальным способом, например выброситься с парашютами в Мексике.

Поэтому уже в 50-х годах наиболее здравомыслящие генералы и политики США и Англии поняли, что тотальная ядерная война бессмысленна. Вспомним хотя бы знаменитую формулу Клаузевица: «Война есть продолжение политики иными средствами». Формула эта прекрасно работала всю историю человечества, но вот 29 августа 1949 года ее действие закончилось. Одно дело, жуя гамбургер и не рискуя ничем, даже повышением налогов, смотреть по телевизору, как бравые парни из морской пехоты высаживаются в Панаме, Гренаде, Сомали, Ливане, Афганистане, Ираке и далее по списку, и совсем другое, когда одновременно с такой высадкой где-то на другой стороне земного шара в бетонной шахте начинается обратный отсчет времени – 30, 29, 28 секунд… а еще через 30–40 минут над родным Далласом или Сан-Франциско поднимется огромное грибовидное облако.

Ограниченная ядерная

Постепенно в Англии и США сформировалась теория «ограниченной ядерной войны», которая была откровенно изложена в концептуальной брошюре On Limiting Atomic War («Об ограничении атомной войны»), написанной в 1956 году коллективом авторов – контр-адмиралом сэром Антони Баззардом, профессором Патриком Мейнардом Блэкеттом, членом парламента Денисом Хили и Ричардом Гулд-Адамсом.

В Вашингтоне рассматривали два варианта ведения локальной ядерной бойни. Это война в какой-либо отдельной стране третьего мира и ядерная война на театре военных действий. Под театром американские стратеги подразумевали уже большую территорию, как, например, Западную и Центральную Европу, Китай вместе с Индокитаем и Кореей.

По мнению янки, важнейшим условием предотвращения перерастания ЯВ на театре войны во всеобщую ядерную считалось применение ЯО только в зоне боевых действий и только по военным объектам. Согласно военной доктрине США возникновение ядерной войны на театре войны наиболее вероятно в Европе.

И вот пушки М65 доставили в Европу, где их использовали для усиления корпусов армии США. На вооружении они оставались до 1963 года.

В дальнейшем американцы учли недостатки первого атомного орудия. Их физики сумели создать в 1957 году ЯБЧ, помещающуюся в 203-мм снаряд, а в 1963-м – в 155-мм снаряд. Забегая вперед, скажу, что по крайней мере до 2021 года американские и наши физики так и не сумели создать ядерную боевую часть, помещающуюся в снаряд калибра менее 152 миллиметров.

В январе 1957 года в серийное производство запущен 203-мм артиллерийский снаряд М422 с ядерным зарядом W-33. Его длина – 4,6 калибра, а вес – 110 килограммов. Заряд W-33 выпускался в модификациях Y1, Y2, Y3 и Y4. Мощность их составляла от 5 до 40 килотонн. Изготовление ЯБ прекращено в январе 1964-го. Всего изготовлено около двух тысяч таких снарядов. К сентябрю 1992 года снаряд М422 и заряд W-33 сняты с вооружения армии США.

Снаряды М422 и ЯБЧ W-33 первыми вошли в боекомплект американских 203-мм буксируемых гаубиц М2, принятых на вооружение еще в 1940 году.

В 1959-м тактическими ЯБЧ М27 были оснащены неуправляемые ракеты «Онест Джон» дальностью 27,5 километра и КВО до 185 метров.

Первой тактической управляемой ракетой армии США стала радиоуправляемая «Лакросс» М4Е2, в июне 1963 года переименованная в МGМ-18А. Она стала промежуточной ступенью между баллистическими и крылатыми ракетами. Дальность стрельбы – 34 километра, КВО – 440 метров. Вес БЧ – от 181 до 244 килограммов. Ракета комплектовалась ядерной боевой частью W-40 мощностью 10 килотонн, производившейся с сентября 1959-го по май 1962-го. Всего было изготовлено 400 ЯБ для ракеты «Лакросс».

Уже в середине 50-х годов правительство США заключило с партнерами по НАТО серию секретных соглашений, по которым в угрожаемый период ядерные боевые части, складированные в Европе, должны были передаваться союзникам.

В армиях США и других стран НАТО ракеты и пушки – носители ядерных боевых частей включены в состав дивизий и корпусов. Исключение представляет Италия, сформировавшая специальную ракетно-гаубичную бригаду, которая должна была получить американские ядерные боеголовки. В 60-х годах в ее состав входили четыре дивизиона ракет «Онест Джон» и два дивизиона 203,3-мм гаубиц.

А что происходило в СССР? Ни первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, ни Андрей Сахаров не поняли значения тактического ЯО. В итоге СССР отстал от США лет на 15 лет в создании ядерных боеприпасов малого калибра для обычных орудий. Лишь в 1964 году началось проектирование 240-мм мины 3БВ4 в обычном (дальность стрельбы – 9,5 км) и активно-реактивном (18 км) вариантах для 240-мм минометов – буксируемых М-240 и самоходных «Тюльпан», 203-мм снаряда 3БВ2 для 203-мм гаубицы Б-4М (18 км) и 152-мм снаряда 3БВ3 для 152-мм гаубиц – буксируемых Д-20 и самоходных «Акация» (17,4 км).

Кроме того, разрабатывался выстрел со спецбоеприпасом 3БВ-1 для 180-мм пушки С-23 и 180-мм корабельных и береговых установок. По неофициальным сведениям, полученным от флотских офицеров, крейсер «Слава» (десять 180-мм орудий) в ходе «шестидневной войны» 1967 года находился в Средиземном море, имея боеготовые спецбоеприпасы.

Наконец, проектировались ядерные боеприпасы для 320-мм пушек линкора «Новороссийск» и 305-мм береговых батарей на острове Русском и у Севастополя.

В конце 50-х – начале 60-х годов в СССР было изготовлено несколько десятков тактических твердотопливных ракет 3Р-1 «Марс» и 3Р-2 «Филин». Однако массовым носителем тактического ядерного заряда стала ракета «Луна» – достойный ответ «Онест Джону».

В ответ на принятие на вооружение в США самолетов-снарядов «Матадор» и «Мэйс» в СССР создаются крылатые ракеты ФКР-1 (КС-7) и ФКР-2 (С-5), выполненные на базе авиационной ракеты КС-1 «Калина» и лодочной ракеты П-5.

Ну а в 60-х годах спецзарядами стали оснащать почти все виды ракет. Главное, чтобы диаметр боевой части был не меньше 150 миллиметров, а вес – не больше 25 килограммов.

Следует заметить, что и в США, и в СССР ТЯО не опускалось ниже дивизионного уровня. Единственным типом ядерного оружия «ближнего» боя, принятым на вооружение в Штатах, стала система «Дэви Крокет» (Davy Crocett), включавшая два гладкоствольных безоткатных орудия М-28 и М-29 калибром 120 и 155 миллиметров, созданных по схеме «уширенная камора».

Оба орудия стреляли одинаковым надкалиберным снарядом М388 с ядерным зарядом W54 Y1. Мощность заряда, по различным данным, составляла от 0,05 до 1 килотонны. С 1961 по 1971 год было изготовлено свыше 2100 единиц W54 Y-1 для системы «Дэви Крокет».

Обе системы разбирались. Легкая система М-28 на поле боя переносилась тремя номерами расчета во вьюках весом около 18 килограммов. Обе системы стреляли с треноги и с джипа.

В 1962 году орудия «Дэви Крокет» были размещены в Западной Европе. Ими вооружались пехотные дивизии (по 20 пусковых установок) и воздушно-десантные батальоны.

В 1959 году началась разработка ядерных снарядов ближнего боя для танковых дивизий и полков. Снаряд получил наименование «Шиллейла» и индекс MGM-51. Носителем должен был стать легкий танк М511 «Шеридан». Дальность стрельбы ЯБЧ составляла четыре-пять километров.

В ответ на «Деви Крокет» в СССР разработали комплекс «Резеда». Только у нас безоткатная пушка стреляла надкалиберными активно-реактивными снарядами 9М-24 не с джипа, а с БТР-60ПА. Дальность стрельбы – шесть километров. По плану комплекс «Резеда» предполагалось представить на госиспытания во втором квартале 1965 года.

В 1968-м началось проектирование тактических ракетных комплексов «Таран» и «Шиповник» со специальными БЧ. Комплекс «Таран» предназначался для танковых, а «Шиповник» – для мотострелковых полков. Согласно тактико-техническим требованиям максимальная дальность стрельбы должна была составлять шесть – восемь, а минимальная – один-два километра.

Пусковая установка комплекса «Таран» размещалась на танке – первоначально на «Объекте 287», затем на Т-64А. ПУ комплекса «Шиповник» размещена на БМП-1.

Увы, ни «Шиллейла», ни «Таран» с «Шиповником» так и не поступили на вооружение танковых и мотопехотных полков. Можно предположить, что где-то в начале 70-х годов Москва и Вашингтон тайно договорились не оснащать спецбоеприпасами полки и батальоны.

Опробовать в деле

США несколько раз планировали применение тактического ЯО. Первый раз это было в Корее в 1950–1953 годах.

В начале 1954-го французские войска, воевавшие во Вьетнаме, оказались в безвыходном положении в районе Дьен-Бьен-Фу. Американские ВВС были готовы сбросить на позиции вьетнамских войск ядерные бомбы, но в последний момент Вашингтон отменил приказ.

Детали плана нападения США на Кубу осенью 1962 года, равно как и планы советского командования для защиты Острова свободы, держатся до сих пор в секрете. Но судя по всему, обе стороны были готовы как к тотальной, так и к локальной ядерной войне в Карибском бассейне.

Любопытно, что 12 американским ракетам «Онест Джон» с ЯБЧ в силах вторжения противостояли 12 советских «Лун» с боевыми частями по две килотонны каждая. Кроме того, на Кубу были завезены следующие тактические боеприпасы: к крылатым ракетам ФКР-1 – 80 боевых частей мощностью от 2 до 20 килотонн, к бомбардировщикам Ил-28 – 6 авиабомб 407Н по 8–12 килотонн, к береговому комплексу «Сопка» – 6 боевых частей и 3 морские мины.

Наиболее засекреченным средством ведения ограниченной ядерной войны и на Западе, и в СССР были ядерные фугасы или, как их называли, атомные подрывные средства или ядерные мины (АДМ – Atomic Demolition Munitions).

С принятием в начале 60-х годов на вооружение сухопутных войск США первых образцов ядерных фугасов были разработаны способы их боевого использования, а также сформированы специальные команды для их хранения и обслуживания.

Оценивая эффективность ядерных зарядов, американские военные специалисты считали, что их заградительный эффект обусловлен созданием в результате подземных или наземных взрывов воронок больших размеров, навалов и зон разрушений, являвшихся серьезным препятствием на пути движения войск. Например, при наземном взрыве ядерного заряда мощностью 10 килотонн диаметр воронки, по расчетам пентагоновских специалистов, составил бы около 90 метров при глубине 20 метров. При подземном взрыве такой же мощности размеры воронки будут существенно больше.

Заградительный эффект при наземном взрыве усиливается выпадением радиоактивных осадков, а при подземном – большой остаточной радиацией в районе воронки.

Итак, как видим, технически ведение локальной ядерной войны уже к 1991 году было вполне реально. А есть ли риск превращения локальной ядерной войны в тотальную? Есть, но только в результате человеческого фактора, то есть глупости или нервного срыва какого-либо генерала. Или политика.

Ну а в случае тройного контроля за генералами подобное исключено. Вот, к примеру, как в 60-х годах собирали ЯБЧ. Один офицер читает инструкцию, второй соединяет проводки, третий записывает в тетрадку, что сделал второй.

Наглядным свидетельством подготовки США к локальной ядерной войне стал выход в январе 2020 года на боевое патрулирование в Атлантику атомной ракетной подводной лодки «Теннеси». Из 24 межконтинентальных баллистических ракет «Трайдент», находившихся на борту, в нескольких боеголовках ЯБЧ W76-1 мощностью 100 килотонн заменены на ЯБЧ W76-2 мощностью пять килотонн. Понятно, что уменьшение мощности ЯБЧ в 25 раз предназначено исключительно для ведения локальной ядерной войны.

Но на мой взгляд, тут американцы сглупили – отличить старт с субмарины ракеты «Трайдент» с тактической или стратегической боеголовкой физически невозможно. Поэтому и РФ, и КНР могут, не дожидаясь прилета «гостинца», ответить залпом сотен межконтинентальных ракет шахтного и лодочного базирования.

Александр Широкорад

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года