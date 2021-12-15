Поисковый заброс: над Донбассом впервые появился самолет-разведчик США

Что американская разведавиация высматривает у границ ДНР и ЛНР

Авиаразведчики США сместились в воздушное пространство Украины. Впервые над страной задействовали самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W. Главной целью американского «воздушного шпиона» стала линия соприкосновения враждующих сторон в Донбассе. До этого американцы использовали здесь только тяжелые стратегические беспилотники. Причем последний полет был зафиксирован еще весной нынешнего года. По мнению экспертов, Соединенные Штаты стараются получить максимально полную картину о происходящем в регионе на фоне обострения ситуации на фронте и взаимных обвинений в подготовке наступления.

Внимание на фронт

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, приоритетом американских самолетов-разведчиков, появившихся над Украиной, стал контроль за линией соприкосновения враждующих сторон в Донбассе. Впервые направленный туда Boeing RC-135W может обнаруживать скопления и перемещения боевой техники и военных частей.

В субботу, 11 декабря американский разведчик стартовал с британской авиабазы Милденхолл. Он проследовал на Украину и пролетел вдоль всей линии соприкосновения с севера на юг. Затем развернулся и мониторил обстановку вдоль сухопутной границы с Крымом, не приближаясь к ней близко. До этого линию фронта по согласованию с украинским правительством регулярно контролировали только американские дальние беспилотники RQ-4 Global Hawk. Последний вылет беспилотника прошел в начале нынешнего года.

Примечательно, что визит американского воздушного шпиона совпал с внезапным затишьем на линии фронта. Власти непризнанных народных республик заявляют в последние дни об установившемся относительном спокойствии. В Луганске тишина сохраняется с 2 декабря. В Донецкой области обстрелы не отмечаются с 12 декабря. Хотя в предыдущие дни мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала о фиксации нескольких десятков взрывов и сотен выстрелов ежедневно.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Источник изображения: iz.ru

«Известия» писали, как на прошлой неделе над Черным морем сменились наблюдатели от НАТО. Вместо разведсамолетов США на дежурство туда заступили французские истребители, воздушный танкер и самолет-шпион.

По данным российского Министерства обороны, за предыдущую неделю разведку у границ РФ провели 34 самолета и восемь беспилотных летательных аппарата. На их сопровождение трижды поднимались дежурные истребители. Ни одного нарушения государственной границы не зафиксировано.

Американские наблюдатели

Главная задача разведывательного Boeing RC-135W Rivet Joint — радиотехническая разведка. Самолет предназначен для обнаружения работы радиостанций сантиметрового, дециметрового и метрового диапазонов, действующих в воздухе, на море и суше.

Американские самолеты этой модели регулярно появляются над Чёрным морем. Действуют они также над Балтикой и на Дальнем Востоке. Путем анализа обнаруженных сигналов они могут за сотни километров выявлять и идентифицировать корабли в море, самолеты, скопления войск, мониторить их перемещение.

Все RC-135W входят в состав 55-го авиакрыла ВВС США и постоянно базируются в Небраске. Оттуда их перебрасывают на передовые аэродромы в самых разных частях света. Появившиеся над Украиной самолеты действуют из Великобритании.

Раньше разведывательные полеты вдоль линии разграничения в Донбассе совершали стратегические беспилотники ВВС США RQ-4 Global Hawk. Они оснащены другим комплектом аппаратуры и ведут наблюдение при помощи радара бокового обзора, оптики и инфракрасной камеры. Для этого им приходится подходить ближе к наблюдаемым объектам, чем RC-135W

БЛА RQ-4 Global Hawk Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sra Tyler Woodward

Первый разведывательный полет ВВС США провели в октябре 2016 года. С разрешения украинских властей БЛА RQ-4 Global Hawk, вылетев с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, прошелся вдоль границ с непризнанными республиками и Крымом. Затем такие рейсы повторялись ежегодно, а с 2019-го стали регулярными.

В этом году полеты американских беспилотников активизировались с марта. Они часами курсировали вдоль линии разграничения, а в мае один из них пролетел на расстоянии 40 км от города Горловка в Донецкой Народной Республике.

США сейчас активно интересуются положением дел на Украине на фоне сообщений о потенциальном конфликте, объяснила «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

— Мы знаем, что во время беседы президентов России и США одной из основных тем было положение на Украине, в ДНР и ЛНР, — напомнила она. — Соединенные Штаты рассматривают Украину как инструмент в своем противостоянии с Россией. Сейчас там ситуация в некоторой степени напоминает то, что происходило на Балканах перед Первой мировой войной, и активизация деятельности американской разведки связана с желанием полностью контролировать эту зону — они анализируют ситуацию.

Параллельно с этим на Украине усилилась волна пропагандистских мероприятий, направленных против России.

— Все утверждения о нападении России на Украину — это часть мощнейшей информационной войны против нашей страны, которая усилилась еще в сентябре, — отметила Инна Ветренко.

Осеннее обострение

Ситуация на востоке Украины обострилась в середине октября после задержания Киевом представителя ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Украинская сторона обвинила его в шпионаже. Дальнейшее нагнетание обстановки вызвал захват украинской армии села Старомарьевка в ДНР 25 октября.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин Источник изображения: iz.ru

В ноябре наблюдательная миссия ОБСЕ фиксировала интенсивные перестрелки и сотни взрывов уже по всей линии соприкосновения как в Донецкой, так и в Луганской областях. Киев впервые применил на линии разграничения ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar. Появились также сообщения об использовании на передовой американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В начале декабря представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ВСУ стянули к линии разграничения 125 тыс. военных, а Киев отказался от мирного решения конфликта. Американские и украинские СМИ и официальные лица, в свою очередь, обвиняют Россию в сосредоточении армии у границ Украины. Москва эти обвинения неоднократно опровергала.

Антон Лавров