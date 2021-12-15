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Российская газета

Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось фото атомной субмарины ВМС США Connecticut в порту Сан-Диего. Корабль с сильными повреждениями - отсутствует носовой купол гидролокатора, - пришел из Гуама. Вероятно, 6200 миль подлодка преодолела в надводном положении, предположил The Drive, - переход был секретным.

Входящая в гавань подводная лодка: с раскрытым корпусом и в окружении буксиров, - попала в поле зрения портовой камеры видеонаблюдения 12 декабря.

Напомним, 2 октября в Южно-Китайском море шедшая в подводном положении АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой. Пострадали 11 моряков, корабль получил серьезные повреждения, прервал боевую службу и направился к острову Гуам. Тамошняя военно-морская база не располагает сухими доками для ремонта кораблей такого размера. В близлежащем Перл-Харборе док есть, но нет специалистов - подлодка относится к редкому типу Seawolf. К тому же эта база имеет стратегическое значение на Тихом океане и надолго загружать ее - а ремонт Connecticut будет долгим, - вряд ли оправданно.

Логично было бы направить поврежденную субмарину на ее родную базу Брементоне, штат Вашингтон - до нее от Гуама 5600 миль, - но маршрут на Сан-Диего пролегает мимо Гавайских островов, где в случае чего можно было сделать остановку.

ВМС США никак не афишировали переход субмарины через Тихий океан. Исчезновение USS Connecticut из гавани Гуама было замечено по спутниковым снимкам. Кстати, вслед за подлодкой в Сан-Диего вернулся эсминец Mustin - по всей вероятности, он сопровождал субмарину.


Антон Валагин

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