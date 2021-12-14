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Российская газета

Танк Leopard 1V хотят вооружить "Градом" в Чили

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Источник изображения: FAMAE / youtube.com

В Чили решили переделать часть имеющихся основных боевых танков Leopard 1V в реактивные системы залпового огня.

В настоящее время создан демонстратор технологий, представляющий собой гусеничную боевую машину, из башни которой удалили 105-мм нарезную пушку L7A3. На ней, как сообщается, установили два пакета по двадцать направляющих для запуска 70-мм неуправляемых ракет.

По всей видимости, используются специальные боеприпасы, ранее применявшиеся в авиации на самолетах и вертолетах и предназначенные для ударов по наземным целям, оснащаемые различными боевыми частями (осколочно-фугасными, кассетными, зажигательными, дымовыми и др.) с максимальной дальностью полета 10000 метров.

В ходе предварительных испытаний было сделано несколько одиночных пусков, короткий залп по четыре ракеты и "очередь" из пятнадцати снарядов.

Предполагается, что вслед за этим вариантом появится еще один, обладающий уже большей технологической сложностью с двадцатью 122-мм направляющими.

Известно, что ракеты такого калибра применяются на выпускаемых в разных странах версиях советских реактивных систем залпового огня "Град".

Например, в Китае принята на вооружение "танковая РСЗО" PHZ-89, имеющая достаточно мощную бронезащиту, хорошую проходимость и максимальную дальность стрельбы до 30000 метров.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Чили
Продукция
Leopard-1
Град РСЗО
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