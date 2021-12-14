Эксперименты окончены: ВВС США обязались вооружиться ведомыми дронами

Американские военно-воздушные силы движутся к новому поколению беспилотной авиации. Вчера, 12 декабря, портал flightglobal.com сообщил о том, что ВВС США официально объявили о намерении вооружиться ведомыми дронами.

Секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл, выступая на виртуальной конференции Defense One Outlook 2022, заявил, что создание лояльных ведомых является приоритетом ближайших лет. Все развёрнутые в прошлые годы эксперименты завершены, теперь военное командование рассматривает полученные данные и составляет требования для беспилотника будущего.

Беспилотник XQ-58A Valkyrie, один из экспериментальных ведомых дронов Источник изображения: janes.com

В течение нескольких лет ВВС США провели ряд экспериментов по созданию беспилотных ведомых — сравнительно недорогих дронов, способных нести разные полезные нагрузки, в том числе вооружение. Планируется, что на боевых вылетах американский истребитель будет вести с собой до пяти таких дронов. Кроме того, ведомые будут сопровождать перспективные бомбардировщики B-21.

Ранее ВВС США экспериментировали с четырьмя типами ведомых беспилотников, а также разработали единую цифровую систему для работы с ними. Кроме того, ВС США проводят эксперименты с различными типами автономных дронов, которые могут запускаться с транспортных самолётов.