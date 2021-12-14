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ТАСС

Борисов заявил, что Индия может стать первым покупателем системы С-500

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Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Вице-премьер РФ отметил, что Россия готова представить на рынок вооружения принципиально новые разработки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Индия сможет стать первым покупателем российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 ("Прометей"), если изъявит такое желание. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.

"Конечно, после того как мы в нужном количестве поставим это вооружение нашей родной армии, Индия будет первой в списке, если изъявит желание купить эти современные средства", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, станет ли Индия первой, кто купит у России ЗРС С-500.

Он также отметил, что не согласен с выводами экспертов Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) о том, что продажи крупнейших российских производителей оружия на мировом рынке снизились.

"Я в этой ситуации не совсем согласен с их выводами, потому что многие вещи мне известные они не учитывают. Во-вторых, наша статистика, наши данные говорят о том, что мы имеем устойчивый объем долгосрочных контрактов, превышающий $50 млрд, и за последнее время в пределах $13-15 млрд - это наш ежегодный объем по экспорту. Ведущие наши импортеры имеют долгосрочные контракты с нами", - подчеркнул Борисов.

Вице-премьер РФ отметил, что Россия готова представить на рынок вооружения принципиально новые разработки. "Я имею в виду разработки и систем противовоздушной обороны, где мы являемся одним из мировых лидеров. Это и будущий "Прометей". Мы практически всю линейку техники ПВО представляем на рынке, в отличие от других стран, начиная от ПЗРК и заканчивая многофункциональными комплексами С-400. Они доказали не раз свою эффективность на практике, включая все последние военные конфликты. Они востребованы на рынке, их с удовольствием покупают", - сказал он.

Оценка СИПРИ

По данным опубликованного в прошлый понедельник доклада СИПРИ, российские производители оружия, входящие в топ-100 мировых компаний, сокращают объемы своих продаж уже третий год подряд. В 2020 году падение составило 6,5% - $26,4 млрд против $28,2 млрд в 2019 году, в прошлом году на долю девяти российских компаний пришлось 5% общего объема топ-100.

О ЗРС С-500

20 июля Минобороны РФ сообщило, что С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики. С-500 производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года. С-500 придет на смену ЗРС С-400 "Триумф".

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
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Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
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