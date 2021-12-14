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ТАСС

Борисов: российские разработки превосходят турецкий беспилотник Bayraktar

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru

По словам вице-премьера, запрос на этот вид техники в мире есть

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Разработанные в России аппараты превосходят по техническим характеристикам турецкий ударный беспилотник Bayraktar. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.

"Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс", - сказал Борисов в ответ на вопрос, могут ли российские беспилотники конкурировать с Bayraktar.

По его словам, запрос на этот вид техники присутствует. "Конечно, у нас есть возможность сыграть на этом рынке. К сожалению, мы на него немножко поздновато вступили. Он исторически был занят израильскими, американскими, китайскими производителями, которые за последние пять-шесть лет активно на этом рынке присутствуют и очень динамично, даже агрессивно, ведут себя. Но у России есть шансы в этом плане", - отметил Борисов.

"Последняя выставка в Дубае, где мы уже представляли свои образцы, откроет еще одну рыночную нишу, и Россия может войти в клуб стран, экспортирующих эти виды вооружения", - подчеркнул он.

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