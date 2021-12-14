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ТАСС

Ракета "Протон-М" с двумя спутниками связи стартовала с Байконура

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Ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"
Ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Речь идет о спутниках "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

Головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" и двух телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" успешно отделилась от третьей ступени носителя. "Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска. "Экспресс-АМУ7" отделится от разгонного блока через 17 часов 50 минут после старта ракеты, "Экспресс-АМУ3" - через 18 часов 7 минут.

Довыведение космических аппаратов будет осуществляться при помощи двигательных установок спутников, которые включают два двигателя СПД-100В и один СПД-140Д. Срок довыведения спутника "Экспресс-АМУ7" составит не более 56 суток, а "Экспресс-АМУ3" - не более 59 суток.

Первое включение и выключение разгонного блока "Бриз-М" на орбите прошло штатно, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Пуск - штатно. Есть первое включение/выключение разгонного блока", - написал он в Twitter.

Ранее Рогозин сообщал ТАСС, что пуск "Протона-М" перенесен с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили проблему. Однако 9 декабря в Роскосмосе сообщили о переносе пуска на резервную дату из-за выявленных в разгонном блоке "Бриз-М" замечаний. Позже в госкорпорации отметили, что старт намечен на 13 декабря.

О спутниках

Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазоне.

Аппараты запущены в интересах государственного предприятия "Космическая связь". Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градуса восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы.

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Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
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