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ЦАМТО

Вертолеты MD-530G будут поставлены ВВС Малайзии в первом квартале 2022 года

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Вертолет MD530G
Версия легкого разведывательно-боевого вертолета MD530G.
Источник изображения: shephardmedia.com

ЦАМТО, 13 декабря. Замминистра обороны Малайзии Икмал Хишам бин Абдул Азиз в ответ на запрос депутата нижней палаты парламента сообщил, что поставка легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530G американской компании MD Helicopter будет произведена в первом квартале 2022 года.

По информации агентства Bernama, на текущий момент приемка вертолетов завершена. В ходе проведенной в начале месяца представителями Министерства обороны инспекции, предшествующей поставке, было установлено, что они соответствуют спецификации. Во время первой инспекции в июле прошлого года инспекторы выявили ряд недостатков, на устранение которых потребовалось дополнительное время.

Как заявлено, Министерство обороны приняло меры для того, чтобы ВВС страны получили вертолеты как можно скорее. За задержку поставки взимается штраф, окончательная сумма которого будет определена после доставки всех MD-530G заказчику.

Как сообщал ЦАМТО, компания MD Helicopters в феврале 2016 года подписала контракт на поставку Сухопутным войскам Малайзии 6 разведывательно-ударных вертолетов MD-530G. Стоимость соглашения составила 321,9 млн. ринггитов (82,6 млн. долл.). Новые машины заменят устаревшие S61A-4 Nuri (малазийская версия SH-3 "Си Кинг").

Первоначально предполагалось, что поставки начнутся к июлю 2017 года, однако график был нарушен из-за различных причин. Основной из них названо несоответствие возможностей и укомплектованности MD-530G требованиям армейской авиации СВ Малайзии, что привело к необходимости внесения изменений в их конструкцию. Работы потребовали проведения сертификации модифицированной версии вертолета. В числе других причин называют расследование по подозрению в коррупции ряда чиновников при заключении сделки, дело о банкротстве MD Helicopters, ограничения на поездки из-за продолжающейся пандемии.

Несмотря на нарушение сроков поставки, в 2020 году было решено продолжить реализацию программы и принять MD-530G, поскольку Министерство обороны Малайзии выяснило, что не сможет вернуть авансовые платежи за вертолеты. По состоянию на конец 2019 года правительство Малайзии уже оплатило более трети стоимости контракта, перечислив подрядчику 112,6 млн. ринггитов (27,1 млн. долл.).

Малазийские военнослужащие весной-летом 2021 года прошли в США обучение применению данных машин.

Предполагается, что новые MD-530G будут размещены в штате Сабах для поддержки операций против боевиков.

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Страны
Малайзия
США
Продукция
SH-3
Компании
MD Helicopters
Проекты
2020-й год
LOH MD
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