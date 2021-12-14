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Минобороны готово отразить нападение с южного направления

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Источник изображения: vpk-news.ru

Девять полевых лагерей АПЛ-500 с полным циклом обеспечения созданы в Южном военном округе (ЮВО) для боевой подготовки батальонных тактических групп.

Об этом  сообщила пресс-служба округа.

«АПЛ-500 развернуты на территории девяти общевойсковых полигонов, дислоцированных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Северной Осетии и в Крыму», - говорится в сообщении.

Полевые лагеря созданы для повышения эффективности боевой подготовки батальонных тактических групп соединений и воинских частей ЮВО в ходе занятий на полигонах.

«Бытовые условия ничем не уступают условиям размещения воинских подразделений в местах постоянной дислокации. В лагере предусмотрены места для обслуживания и стоянки учебно-боевой техники, которая используется на занятиях», - сообщил ЮВО.

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