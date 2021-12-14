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Российская газета

Как будут вакцинировать от COVID-19 суворовцев, нахимовцев и кадетов

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У ребят из суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц Минобороны России начались зимние каникулы. Календарно они стартовали с опережением графика.

Военные объяснили, что это связано со сложившейся в стране санитарно-эпидемической обстановкой. В условиях пандемии коронавируса зимний отпуск мальчикам и девочкам увеличили за счет перенесенных и добавленных к нему осенних каникул.

Сообщается, что все воспитанники, разъезжаясь в разные регионы страны, проходят обязательное медицинское обследование. По возвращении из отпуска для предотвращения заноса и распространения короновирусной инфекции все ребята пройдут тестирование на COVID-19.

Затем воспитанников в возрасте от 12 до 15 лет ждет вакцинация отечественным препаратом для подростков Гам-КОВИД-Вак-М, который был зарегистрирован Минздравом России в ноябре. Известно, что он уже прошел две фазы клинических испытаний и показал безопасность и эффективность.

Прививке будет предшествовать обязательная процедура с участием родителей ребят. В зимний отпуск учащиеся возьмут с собой подготовленные специалистами Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ бланки добровольного информированного согласия на проведение профилактических прививок. Подростков, чьи мамы и папы дадут "добро" на иммунизацию, вакцинируют под контролем медиков. Без этого согласия делать ребятам прививку не станут.

Что касается воспитанников старше 15 лет, то их иммунизация тоже будет сопровождаться несколькими условиями. Вакцинация станет возможной только при наличии письменного информированного добровольного согласия самого подростка. И, разумеется, при отсутствии у него медицинских противопоказаний к прививке.


Юрий Гаврилов

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