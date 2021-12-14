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Российская газета

Появилось видео испытаний дрона-камикадзе "Ланцет" с морского носителя

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Источник изображения: rg.ru


Опубликовано видео испытаний барражирующего боеприпаса "Ланцет" с морского носителя. Беспилотник, запущенный с небольшого судна, приземлился на берегу.

Напомним, в августе представитель ГК "Калашников" сообщал, что в конце 2021 года начнутся государственные испытания "Ланцетов". Опытные образцы, которые на них поступили, были доработаны с учетом их применения.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказывал об испытаниях этих дронов в ходе боевых действий в Сирии.

Барражирующие боеприпасы созданы в двух версиях - "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Первый вариант имеет взлетный вес 5 килограмм и способен нести полезную нагрузку в 1 килограмм. Длительность его полета - 30 минут.

Взлетный вес второго - 12 килограмм и он, соответственно, может нести до 5 килограммов боевой нагрузки. И в воздухе он держится чуть дольше - до 40 минут.

БПЛА "Ланцет" представляет собой дистанционно-управляемый снаряд. Он оснащен электрическим мотором, имеет несколько типов наведения (координатный, оптикоэлектронный и комбинированый). Способен передавать изображение цели по телевизионному каналу на пульт оператора.

Боевая часть дрона - осколочно-фугасная. Боезаряды обоих "Ланцетов" эквивалентны артиллерийским снарядам средних калибров.

Запускаются БПЛА при помощи катапульты. Они способны развивать скорость от 80-110 км/ч. Х-образное оперение "Ланцета" придет ему дополнительную маневренность. За счет него он даже может имитировать полет птицы, сбивая с толку ПВО противника.

Дрон поражает цель независимо от ее скрытности и рельефа местности.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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