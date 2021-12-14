Войти
Российская газета

Взрыв ракеты ЗРК "Квадрат" рядом с самолетом F-15 показали на видео

296
0
0

Бойцам противовоздушной обороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) удалось перехватить истребитель F-15 американского производства Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

Одиночный многоцелевой самолет, способный нести вооружения для атак воздушных и наземных целей был обнаружен при помощи тепловизионной системы.

Как утверждают местные источники, по нему выпустили ракету класса "земля - воздух" комплекса Fater-1, являющего модернизированной версией разработанного еще в начале 70-х годов советского зенитного ракетного комплекса "Квадрат" - экспортного варианта известного ЗРК "Куб".

В социальных сетях появились видеокадры старта ракеты: взлетев, она совершила резкий маневр и, догнав "пятнадцатый", взорвалась, осыпав его плотным облаком осколков.

Однако крылатая машина, отстреливая тепловые ловушки, продолжила полет и, судя по всему, пилоту удалось увести самолет в свое воздушное пространство. Поэтому непонятно, что дальше произошло: удалось ли ему совершить посадку на одной из авиабаз Королевства или он потом вынужден был катапультироваться.

По крайней мере, пока продемонстрированы лишь фрагменты самой ракеты, а командование саудовских ВВС хранит по поводу случившегося молчание.

Это уже пятый инцидент с F-15 в небе над Йеменом начиная с марта 2015 года, когда сбили первый самолет такого типа. Тогда два пилота благополучно катапультировались, и их удалось спасти.

Еще два самолета в 2017 и 2018 годах были потеряны после воздействия средств ПВО. В марте 2018-го в истребитель попала зенитная ракета, но он смог дотянуть до аэродрома.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
КУБ
Похожие новости
24.06.2021
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
16.04.2021
Иран в кольце врагов
15.03.2021
Уничтожение комплекса ПВО "Квадрат" в Йемене показали на видео
27.11.2019
Хуситы отстрелялись по F-15 "по-советски"
17.07.2017
Даже муха не пролетит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 05:02
  • 137
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 04:40
  • 39
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.12 04:30
  • 3
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 14.12 04:24
  • 1
Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Липецкий авиацентр ВКС
  • 14.12 04:17
  • 1116
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.12 00:35
  • 4
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 14.12 00:28
  • 166
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 23:48
  • 46
Извольте разоружиться
  • 13.12 19:52
  • 2
Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение
  • 13.12 18:52
  • 15
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 18:32
  • 1
Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива
  • 13.12 18:10
  • 2
Для войны с русскими британских солдат будут морозить
  • 13.12 17:34
  • 1
Бескорыстный союзник – забытый партнер
  • 13.12 16:46
  • 78
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.12 16:38
  • 1
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям