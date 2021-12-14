Взрыв ракеты ЗРК "Квадрат" рядом с самолетом F-15 показали на видео

Бойцам противовоздушной обороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) удалось перехватить истребитель F-15 американского производства Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

Одиночный многоцелевой самолет, способный нести вооружения для атак воздушных и наземных целей был обнаружен при помощи тепловизионной системы.

Как утверждают местные источники, по нему выпустили ракету класса "земля - воздух" комплекса Fater-1, являющего модернизированной версией разработанного еще в начале 70-х годов советского зенитного ракетного комплекса "Квадрат" - экспортного варианта известного ЗРК "Куб".

В социальных сетях появились видеокадры старта ракеты: взлетев, она совершила резкий маневр и, догнав "пятнадцатый", взорвалась, осыпав его плотным облаком осколков.

Однако крылатая машина, отстреливая тепловые ловушки, продолжила полет и, судя по всему, пилоту удалось увести самолет в свое воздушное пространство. Поэтому непонятно, что дальше произошло: удалось ли ему совершить посадку на одной из авиабаз Королевства или он потом вынужден был катапультироваться.

По крайней мере, пока продемонстрированы лишь фрагменты самой ракеты, а командование саудовских ВВС хранит по поводу случившегося молчание.

Это уже пятый инцидент с F-15 в небе над Йеменом начиная с марта 2015 года, когда сбили первый самолет такого типа. Тогда два пилота благополучно катапультировались, и их удалось спасти.

Еще два самолета в 2017 и 2018 годах были потеряны после воздействия средств ПВО. В марте 2018-го в истребитель попала зенитная ракета, но он смог дотянуть до аэродрома.

Алексей Моисеев