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Российская газета

Под Калининградом корабли Балтфлота отработали отражение авианалета

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Источник изображения: rg.ru

Экипажи боевых кораблей Балтийского флота в Калининградской области провели тренировку по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, по замыслу учения, средства радионаблюдения выявили подлет "вражеской" авиации к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали прием и анализ данных по воздушной обстановке.

Операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, после чего нападающих условно уничтожили расчеты корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.

В плановой тренировке участвовали более десяти надводных кораблей - корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли и тральщики. Мероприятие боевой подготовки проводилось совместно с дежурными сменами центров управления и подразделениями морской авиации.

Тем временем

У гранатометчиков армейского корпуса Балтийского флота начался плановый лагерный сбор. Они отрабатывают уничтожение бронетехники и живой силы условного противника на одном из полигонов в Калининградской области. Стрельбы проводятся в дневное и ночное время из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

Мероприятия боевой подготовки продлятся до конца декабря. В них задействовано около 300 военнослужащих из армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота.


Светлана Песоцкая

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Продукция
АГС-17
РПГ-7
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БФ
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