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У кого больше: подсчитано количество боевой авиации в мире

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Источник изображения: warspot.ru

Больше половины боевой авиации сосредоточено в десяти странах мира. Аналитический центр FlightGlobal выпустил отчёт World Air Forces 2022, в котором посчитал состав ВВС всех стран.

Наиболее многочисленные ВВС имеют США. Далее с большим отставанием следуют Россия, Китай, Индия, Южная Корея и Япония. На ВВС США приходится четверть от численности всей военной авиации мира.


Число боеготовых самолётов на декабрь 2021 года

1. США

13 246

25%

2. РФ

4 173

8%

3. КНР

3 285

6%

4. Индия

2 182

4%

5. Южная Корея

1 595

3%

6. Япония

1 449

3%

7. Пакистан

1 387

2%

8. Египет

1 062

2%

9. Турция

1 057

2%

10. Франция

1 055

2%

11. Остальные страны

22 781

43%

Всего

53 271

100%

Отрыв США в численности боевой авиации несколько меньше — 19% боевых самолётов и вертолётов. Отрыв в специализированной авиации более существенный — 39% у США, а среди воздушных танкеров конкуренцию американцам не смогут составить даже все остальные страны вместе (в составе американских ВВС — 77% всех топливозаправщиков мира):

Источник: warspot.ru

Также США лидируют по численности военно-транспортной авиации, вертолётов и учебной авиации:

Источник: warspot.ru

Если смотреть в разрезе самых популярных единиц военной авиационной техники, то здесь американская продукция также в лидерах:

Источник: warspot.ru

Источник: warspot.ru

Ознакомиться с полным отчётом World Air Forces 2022 можно по ссылке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Турция
Франция
Южная Корея
Япония
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