У кого больше: подсчитано количество боевой авиации в мире

Больше половины боевой авиации сосредоточено в десяти странах мира. Аналитический центр FlightGlobal выпустил отчёт World Air Forces 2022, в котором посчитал состав ВВС всех стран.

Наиболее многочисленные ВВС имеют США. Далее с большим отставанием следуют Россия, Китай, Индия, Южная Корея и Япония. На ВВС США приходится четверть от численности всей военной авиации мира.

Число боеготовых самолётов на декабрь 2021 года 1. США 13 246 25% 2. РФ 4 173 8% 3. КНР 3 285 6% 4. Индия 2 182 4% 5. Южная Корея 1 595 3% 6. Япония 1 449 3% 7. Пакистан 1 387 2% 8. Египет 1 062 2% 9. Турция 1 057 2% 10. Франция 1 055 2% 11. Остальные страны 22 781 43% Всего 53 271 100%

Отрыв США в численности боевой авиации несколько меньше — 19% боевых самолётов и вертолётов. Отрыв в специализированной авиации более существенный — 39% у США, а среди воздушных танкеров конкуренцию американцам не смогут составить даже все остальные страны вместе (в составе американских ВВС — 77% всех топливозаправщиков мира):

Также США лидируют по численности военно-транспортной авиации, вертолётов и учебной авиации:

Если смотреть в разрезе самых популярных единиц военной авиационной техники, то здесь американская продукция также в лидерах:

Ознакомиться с полным отчётом World Air Forces 2022 можно по ссылке.