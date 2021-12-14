У кого больше: подсчитано количество боевой авиации в мире

Больше половины боевой авиации сосредоточено в десяти странах мира. Аналитический центр FlightGlobal выпустил отчёт World Air Forces 2022, в котором посчитал состав ВВС всех стран.
Наиболее многочисленные ВВС имеют США. Далее с большим отставанием следуют Россия, Китай, Индия, Южная Корея и Япония. На ВВС США приходится четверть от численности всей военной авиации мира.
|
Число боеготовых самолётов на декабрь 2021 года
|
1. США
|
13 246
|
25%
|
2. РФ
|
4 173
|
8%
|
3. КНР
|
3 285
|
6%
|
4. Индия
|
2 182
|
4%
|
5. Южная Корея
|
1 595
|
3%
|
6. Япония
|
1 449
|
3%
|
7. Пакистан
|
1 387
|
2%
|
8. Египет
|
1 062
|
2%
|
9. Турция
|
1 057
|
2%
|
10. Франция
|
1 055
|
2%
|
11. Остальные страны
|
22 781
|
43%
|
Всего
|
53 271
|
100%
Отрыв США в численности боевой авиации несколько меньше — 19% боевых самолётов и вертолётов. Отрыв в специализированной авиации более существенный — 39% у США, а среди воздушных танкеров конкуренцию американцам не смогут составить даже все остальные страны вместе (в составе американских ВВС — 77% всех топливозаправщиков мира):
|Источник: warspot.ru
Также США лидируют по численности военно-транспортной авиации, вертолётов и учебной авиации:
|Источник: warspot.ru
Если смотреть в разрезе самых популярных единиц военной авиационной техники, то здесь американская продукция также в лидерах:
|Источник: warspot.ru
|Источник: warspot.ru
Ознакомиться с полным отчётом World Air Forces 2022 можно по ссылке.