Десант против огня. Кто придумал «Авиалесохрану»

Как советский офицер научил мир тушить лесные пожары с неба
По данных программы спутникового мониторинга Европейского Союза Copernicus в 2021 году лесные пожары побили рекорды по выбросам углекислого газа в атмосферу. Тут важно вспомнить, что одну из самых эффективный систем борьбы с лесными пожарами придумали еще в СССР. Как это было - в авторской колонке журналиста Сергея Лютых специально для «Газеты.Ru».
Работая над темой, связанной с тушением лесных пожаров, я ездил по разным регионам страны, посещал выжженные дотла деревни, и, конечно, много общался с самими огнеборцами.
Этим делом могут заниматься только добровольцы, то есть люди доброй воли, но все они должны быть профессионалами. А еще тушение лесного пожара - это военное дело, где есть своя передовая, эшелоны и тыл, где в наступлениях, обороне и в окружениях гибнут люди.
Главное же сходство с боевыми действиями в необходимости вести с противником интеллектуальный поединок: вовремя предугадывать и блокировать его маневры, грамотно рассчитывать силы и средства для ответного удара.
До сравнительно недавнего времени лесной пожар был злом практически непобедимым. Ежегодно по всему миру он собирал свою кровавую жатву, несмотря на все попытки сопротивления.
Признаюсь, раньше я думал, что всю эту историю с пожарными-парашютистами придумали ради показухи какие-нибудь любители экстрима из комсомольского актива. Ну какая у этого занятия может быть практическая польза?
На самом же деле, идея принадлежала человеку, который впервые сел в самолет и прыгнул с парашютом в 39 лет. Мокееву это делать вовсе не хотелось. Во время первого полета его мутило и тошнило, но ради научно-практической пользы этот офицер был готов на все.
Идея простая: огонь легче тушить пока он не разгорелся, а значит его надо как можно быстрее обнаружить и локализовать. Коллеги Мокеева в начале 30-х склонялись к тому, чтобы научиться поливать очаги водой или химическими растворами прямо с самолетов.
Георгий Александрович же предложил спускать эти растворы и людей, которые будут заниматься тушением, на парашютах. 19 июня 1936 года Мокеев выполнил первый прыжок к очагу лесного пожара вместе с инструктором по фамилии Левин. После приземления они мобилизовали население нескольких деревень на тушение, чем немало всех удивили. Таким был день рождения первой в мире парашютно-пожарной службы.
Именно Мокеев придумал первый ранцевый лесной огнетушитель. «Сейчас и в Америке, и в Европе используют такие же, причем ранцы российского производства лучше», - говорил мне руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин.
Больше 10 лет Георгий Александрович руководил всеми работами по тушению лесов в Советском Союзе, а еще продолжал конструировать необходимую для лесных пожарных аппаратуру, участвовать в экспериментальных исследованиях. Наследием Мокеева стала не только лучшая в мире служба Авиалесохраны, пика развития которой он уже не застал, но и системы тушения лесных пожаров, созданные в других странах по аналогии с советской.
Конечно, он был не один. В СССР была очень сильная школа лесной пирологии - науки, занимавшейся изучением природы пожаров. Была и четкая государственная позиция, что лес надо защищать всей страной и любой ценой.
Была даже практика отправки техники в один конец, когда, вместе с пожарными-парашютистами, в недоступные районы тайги забрасывали бульдозеры, которые после тушения оставляли на месте.
Базы «Авиалесохраны» были разбросаны по всей стране. Все это находилось под централизованным руководством. Технику и специалистов перебрасывали, при необходимости, из одного региона в другой.
Пожарные-парашютисты тушили, окарауливали возгорания, а затем опиливали площадку, чтобы на нее мог сесть вертолет, или доходили до реки и по ней сплавлялись до ближайшего населенного пункта.
Радует, что сегодня, после многих лет забвения и разрушения, система «Авиалесохраны» восстанавливается.
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Биография автора:
Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.
Сергей Лютых