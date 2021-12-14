Десант против огня. Кто придумал «Авиалесохрану»

Как советский офицер научил мир тушить лесные пожары с неба

По данных программы спутникового мониторинга Европейского Союза Copernicus в 2021 году лесные пожары побили рекорды по выбросам углекислого газа в атмосферу. Тут важно вспомнить, что одну из самых эффективный систем борьбы с лесными пожарами придумали еще в СССР. Как это было - в авторской колонке журналиста Сергея Лютых специально для «Газеты.Ru».

Работая над темой, связанной с тушением лесных пожаров, я ездил по разным регионам страны, посещал выжженные дотла деревни, и, конечно, много общался с самими огнеборцами.

Этим делом могут заниматься только добровольцы, то есть люди доброй воли, но все они должны быть профессионалами. А еще тушение лесного пожара - это военное дело, где есть своя передовая, эшелоны и тыл, где в наступлениях, обороне и в окружениях гибнут люди.

Главное же сходство с боевыми действиями в необходимости вести с противником интеллектуальный поединок: вовремя предугадывать и блокировать его маневры, грамотно рассчитывать силы и средства для ответного удара.

До сравнительно недавнего времени лесной пожар был злом практически непобедимым. Ежегодно по всему миру он собирал свою кровавую жатву, несмотря на все попытки сопротивления.

Но нашелся человек, который бросил вызов стихии, придумав совершенно безумную, на первый взгляд, идею тушить пожары с помощью воздушного десанта. Это был кадровый офицер Георгий Александрович Мокеев. Он воевал в Первую мировую, а затем в Гражданскую - на стороне большевиков.

Признаюсь, раньше я думал, что всю эту историю с пожарными-парашютистами придумали ради показухи какие-нибудь любители экстрима из комсомольского актива. Ну какая у этого занятия может быть практическая польза?

На самом же деле, идея принадлежала человеку, который впервые сел в самолет и прыгнул с парашютом в 39 лет. Мокееву это делать вовсе не хотелось. Во время первого полета его мутило и тошнило, но ради научно-практической пользы этот офицер был готов на все.

Идея простая: огонь легче тушить пока он не разгорелся, а значит его надо как можно быстрее обнаружить и локализовать. Коллеги Мокеева в начале 30-х склонялись к тому, чтобы научиться поливать очаги водой или химическими растворами прямо с самолетов.

Георгий Александрович же предложил спускать эти растворы и людей, которые будут заниматься тушением, на парашютах. 19 июня 1936 года Мокеев выполнил первый прыжок к очагу лесного пожара вместе с инструктором по фамилии Левин. После приземления они мобилизовали население нескольких деревень на тушение, чем немало всех удивили. Таким был день рождения первой в мире парашютно-пожарной службы.

Именно Мокеев придумал первый ранцевый лесной огнетушитель. «Сейчас и в Америке, и в Европе используют такие же, причем ранцы российского производства лучше», - говорил мне руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин.

Больше 10 лет Георгий Александрович руководил всеми работами по тушению лесов в Советском Союзе, а еще продолжал конструировать необходимую для лесных пожарных аппаратуру, участвовать в экспериментальных исследованиях. Наследием Мокеева стала не только лучшая в мире служба Авиалесохраны, пика развития которой он уже не застал, но и системы тушения лесных пожаров, созданные в других странах по аналогии с советской.

Конечно, он был не один. В СССР была очень сильная школа лесной пирологии - науки, занимавшейся изучением природы пожаров. Была и четкая государственная позиция, что лес надо защищать всей страной и любой ценой.

Была даже практика отправки техники в один конец, когда, вместе с пожарными-парашютистами, в недоступные районы тайги забрасывали бульдозеры, которые после тушения оставляли на месте.

Базы «Авиалесохраны» были разбросаны по всей стране. Все это находилось под централизованным руководством. Технику и специалистов перебрасывали, при необходимости, из одного региона в другой.

Но главной фишкой советской системы тушения лесных пожаров, пожалуй, была оперативность. Были регулярные и почти повсеместные патрули на Ан-2. На борту каждого самолета уже была команда парашютистов. Летчик-наблюдатель при обнаружении огня становился руководителем тушения и командовал высадкой десанта.

Пожарные-парашютисты тушили, окарауливали возгорания, а затем опиливали площадку, чтобы на нее мог сесть вертолет, или доходили до реки и по ней сплавлялись до ближайшего населенного пункта.

Радует, что сегодня, после многих лет забвения и разрушения, система «Авиалесохраны» восстанавливается.

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Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.

Сергей Лютых