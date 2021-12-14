Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Липецкий авиацентр ВКС

Два поступивших в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации истребителя Су-35С (красные бортовые номера "08" и "11", регистрационные номера RF-95911 и RF-95912), построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") по Гособоронзаказу 2020 года. Липецк, 27.11.2020.

ЦАМТО, 13 декабря. Партия новейших многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России, дислоцированный в г.Липецк.

Экипажи Воздушно-космических сил завершили перебазирование техники из Хабаровского края на аэродром постоянной дислокации.

Ранее специалисты ВКС провели комплексный прием авиационной техники на заводе-изготовителе, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.