В России разработали уникальный бронешлем-противогаз с датчиком отравляющих веществ

Разработана также вторая версия шлема с системой регенерации воздуха

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Уникальный бронешлем с интегрированным в него противогазом разработали в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. Информация об изобретении доступна на сайте Роспатента.

"Разработано устройство, объединяющее дыхательную маску и шлем, для защиты органов дыхания и головы от химических веществ", - говорится в документе.

По информации разработчиков, изделие объединяет в себе баллистический шлем, защищающий голову человека от механических воздействий, и противогаз, фильтрующий поступающий внешний воздух от токсичных химикатов, радиоактивной пыли и биологических веществ.

Как отмечено в пояснении, разработана и вторая версия шлема с системой регенерации воздуха (не фильтрует, а изолирует от окружающей атмосферы, создавая дыхательную смесь внутри шлема). "Разработано устройство для защиты органов дыхания, содержащее систему регенерации воздуха с регенеративным продуктом (перерабатывает выдыхаемый углекислый газ в кислород - прим. ТАСС) и узел изоляции органов дыхания в виде колпака или маски", - говорится в документе.

Вторая версия шлема во внутренней полости колпака оборудована системой регенерации воздуха в виде пакета пластин регенеративного продукта, заключенного в пористую оболочку.

Уникальный датчик

Кроме необычной конструкции, бронешлем-противогаз оснащен уникальным датчиком, оповещающем о наличии в воздухе отравляющих веществ (ОВ).

"При применении противником химического оружия датчик определяет наличие в воздухе аэрозолей и паров ОВ, и в зависимости от их концентрации (плотности заражения) микроконтроллер (плата) выдает сигнал о наличии ОВ. При этом загорается, соответственно, зеленый или красный индикатор", - заявлено разработчиком в документе.

Судя по предоставленным фотографиям, создатели изделий уже изготовили экспериментальные образцы устройства. По данным патента, разработка бронешлема-противогаза принадлежит Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.