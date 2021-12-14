Ростовскую АЭС прикроют надежные «Фавориты»

Для защиты Ростовской области на дежурство поставят модернизированные ПВО.

Ростовскую область и Ростовскую АЭС будут защищать новые системы ПВО.

Об этом пишут «Новочеркасские ведомости» со ссылкой на издание «Панорама».

Как сообщается, в зенитные ракетные полки на территории Ростовской области поступят модернизированные варианты систем ПВО – С-300ПМ-2 «Фаворит».

Системы смогут работать против современных средств радиоэлектронной борьбы и отражать потенциальные удары крылатыми ракетами.

Обновленная модификация «Фаворит» должна прийти на замену прежним вариантам системы С-300, заявляют источники в минобороны. В Ростовской области эти системы будут прикрывать донскую столицу, Ростовскую АЭС и акваторию Азовского моря,

«Фавориты» поставляются в войска с 2013 года. В первую очередь ими оснастили ПВО Московской области. Кроме того, эти системы защищают небо над Западной Сибирью.