30 лет назад было создано Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ

28 января 1993 г. Директор СВР Евгений Примаков (слева направо), первый заместитель директора СВР Вячеслав Трубников и пресс-секретарь директора службы безопасности службы внешней разведки Татьяна Самолис во время пресс-конференции.

Тогда, 30 лет назад, это прозвучало прямо-таки революционно. При СВР, совершенно закрытом ведомстве, создано Пресс-бюро. Инициатор открытия - директор Службы, академик Евгений Максимович Примаков.

Не все верили, что Пресс-бюро принесет пользу. И, к счастью, ошиблись. Благодаря усилиям его сотрудников и при непосредственной помощи самого директора были раскрыты многие славные страницы работы разведки, О них умалчивали, не решались говорить, считая, что подвиги героев - это лишь для служебного пользования. Однако раскрывая при помощи Пресс-бюро имена безвестных бойцов, российская разведка завоевывала, а в 1990-е и отвоевывала авторитет у своих сограждан.

Нелегкая это была задача. Но связи со СМИ были установлены. Работа пошла. На первых порах в основном статьи, сначала скромные, а затем и крупные выступления. Документальное кино, художественные фильмы, циклы радиопередач, выставки помогли укрепить авторитет СВР, обеспечивающей безопасность государства и его жителей. Встречи с героями, устраиваемые при презентации книг и фильмов, порой производили фурор - вот они какие, люди, которые нас защищают.

Существовало в принципе законное опасение: а вдруг выплывет некая тайна, возникнут какие-то имена, время рассказать о которых еще не пришло, а, может быть, никогда и не придет. И тут работники Пресс-бюро проявляли вежливую решительность. Нет, это значит - нет. Насколько знаю, никаких нарушений, а их так опасались консервативно настроенные, допущено не было. То, что должно было остаться под замком за семью печатями, там и осталось, дожидаясь своего часа.

В прошлом году советская, российская разведка отмечала 100-летие. Легко представить, какая нагрузка выпала на Пресс-бюро, возглавляемое с 2006 года известным журналистом Сергеем Николаевичем Ивановым. Да, представить легко, а выполнить все просьбы представителей многочисленных и таких разнообразных по направлениям СМИ ой как трудно. Но справились. Отметили юбилей достойно.

Чему очень помог Директор Службы Сергей Евгеньевич Нарышкин. К примеру, в канун юбилея придал гласности имена семерых сугубо закрытых до того нелегалов, что вызвало огромный интерес. Такого масштабного рассекречивания никогда не было.

За 30 лет Пресс-бюро превратилось, как нам видится, в одно из наиболее активных подразделений СВР.

Недавно отпраздновала 30-летие и наша "Российская газета". По существу, мы ровесники, между которыми было быстро найдено взаимопонимание, со временем перешедшее в дружбу.

С течением лет сотрудничество крепнет, развивается, становится боле заметным для наших читателей. Гордимся тем, что нашей газете была предоставлена возможность первой открыть россиянам немало имен героев, чьи фамилии значились под грифом "секретно". Опубликованные при содействии Пресс-бюро материалы о Героях Советского Союза, России, других замечательных разведчиках вызывают огромный интерес.

В содружестве с Пресс-бюро мы обратились и к периоду становления разведки, ее работы в годы Великой Отечественной войны. Здесь важную роль сыграла статья Директора СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина о начальнике внешней разведки военной поры Павле Фитине. Резонанс от выступления - огромный.

Мы также считаем защиту отечественной истории от не прекращающихся нападок недоброжелателей нашей общей задачей.

Искренне поздравляем коллектив Пресс-бюро с 30-летием. Желаем его руководству и всем сотрудникам оставаться на таком же высочайшем профессиональном уровне. Быть открытыми - в рамках дозволенного, а также, как всегда, дружелюбными, внимательными - уже без всяких рамок.

Николай Долгополов