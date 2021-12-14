Войти
Военно-промышленный курьер

ИГИЛ, как «противоядие» против талибов

251
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Численность боевиков террористической организации «Аль-Каида» (запрещено в РФ) в Афганистане возросла с тех пор, как американцы в конце августа вывели оттуда свои войска.

Об этом в интервью «Ассошиэйтед Пресс» заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, генерал Кеннет Маккензи.

«Думаю, их численность [в Афганистане] несколько возросла. Там есть присутствие [«Аль-Каиды»]. Мы полагали, что оно значительно сократилось к концу этого конфликта [завершению военной операции США в Афганистане]. Думаю, что некоторые люди, вероятно, вернулись [на афганскую территорию]. Но это одна из «тем», за которыми мы следим. Прямо сейчас я не готов сообщить вам с уверенностью число [боевиков «Аль-Каиды»]», — сказал Маккензи.

Генерал добавил, что отсутствие надежной охраны афганских границ позволяет боевикам «Аль-Каиды» вернуться в Афганистан, что они и делают.

«Мы бы хотели, чтобы «Талибан» (запрещено в РФ) заняло жесткую позицию в отношении «Аль-Каиды». Думаю, что внутри «Талибана» есть разногласия по поводу [их] дальнейших действий. Так что мы пока пытаемся выяснить, как «Талибан» намерено действовать. Думаю, в ближайшие пару месяцев в этом появится для нас большая ясность», — добавил глава СЕНТОКОМ.

Он также отметил, что после вывода американских войск из Афганистана там активизируется и террористическая группировка ИГИЛ-Хорасан.

«Нам следует ожидать активизации деятельности [афганского филиала] ИГИЛ. Было бы удивительно, если бы этого не произошло. Посмотрим, насколько «Талибан» окажется в состоянии предпринять против них [ИГИЛ-Хорасан] эффективные меры», — сказал в ходе интервью Маккензи.

Добавим, что «Аль-Каида» открыто базировалась и имела лагеря подготовки для своих боевиков на территории Афганистана в первый период правления талибов — с 1996 по 2001 год. Именно наличие баз «Аль-Каиды» стало основной причиной вторжения в Афганистан осенью 2001 года.

После вывода американских и других иностранных войск из Афганистана летом нынешнего года президент США Джо Байден заявлял, что американцы добились своей основной цели — разгрома «Аль-Каиды» на афганской территории.

В тоже время группировка ИГИЛ-Хорасан после захвата власти талибами значительно усилилась. Российский президент Владимир Путин заявлял в середине октября, что только в северных афганских провинциях скопилось до двух тысяч боевиков этой террористической организации, пишет Dialog.tj.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.11.2021
Москва – Средней Азии: не принимать у себя ни НАТО, ни США (The National Interest, США)
03.07.2020
The Washington Post (США): Трамп готов сделать для Путина всё, что угодно
27.02.2019
Яромир Новотны: "Мы в каком-то смысле находимся в состоянии Третьей мировой войны" (Kupedu do minulosti, Чехия)
13.02.2018
Попавший в санкционный список соратник Путина надеется, что Трамп укрепит отношения США и России
28.09.2016
Сирийский гамбит
27.10.2015
Афганистан рассчитывает на поставки российской военной техники - газета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 05:02
  • 137
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 04:40
  • 39
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.12 04:30
  • 3
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 14.12 04:24
  • 1
Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Липецкий авиацентр ВКС
  • 14.12 04:17
  • 1116
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.12 00:35
  • 4
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 14.12 00:28
  • 166
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 23:48
  • 46
Извольте разоружиться
  • 13.12 19:52
  • 2
Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение
  • 13.12 18:52
  • 15
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 18:32
  • 1
Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива
  • 13.12 18:10
  • 2
Для войны с русскими британских солдат будут морозить
  • 13.12 17:34
  • 1
Бескорыстный союзник – забытый партнер
  • 13.12 16:46
  • 78
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.12 16:38
  • 1
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям