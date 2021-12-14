ИГИЛ, как «противоядие» против талибов

Численность боевиков террористической организации «Аль-Каида» (запрещено в РФ) в Афганистане возросла с тех пор, как американцы в конце августа вывели оттуда свои войска.

Об этом в интервью «Ассошиэйтед Пресс» заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, генерал Кеннет Маккензи.

«Думаю, их численность [в Афганистане] несколько возросла. Там есть присутствие [«Аль-Каиды»]. Мы полагали, что оно значительно сократилось к концу этого конфликта [завершению военной операции США в Афганистане]. Думаю, что некоторые люди, вероятно, вернулись [на афганскую территорию]. Но это одна из «тем», за которыми мы следим. Прямо сейчас я не готов сообщить вам с уверенностью число [боевиков «Аль-Каиды»]», — сказал Маккензи.

Генерал добавил, что отсутствие надежной охраны афганских границ позволяет боевикам «Аль-Каиды» вернуться в Афганистан, что они и делают.

«Мы бы хотели, чтобы «Талибан» (запрещено в РФ) заняло жесткую позицию в отношении «Аль-Каиды». Думаю, что внутри «Талибана» есть разногласия по поводу [их] дальнейших действий. Так что мы пока пытаемся выяснить, как «Талибан» намерено действовать. Думаю, в ближайшие пару месяцев в этом появится для нас большая ясность», — добавил глава СЕНТОКОМ.

Он также отметил, что после вывода американских войск из Афганистана там активизируется и террористическая группировка ИГИЛ-Хорасан.

«Нам следует ожидать активизации деятельности [афганского филиала] ИГИЛ. Было бы удивительно, если бы этого не произошло. Посмотрим, насколько «Талибан» окажется в состоянии предпринять против них [ИГИЛ-Хорасан] эффективные меры», — сказал в ходе интервью Маккензи.

Добавим, что «Аль-Каида» открыто базировалась и имела лагеря подготовки для своих боевиков на территории Афганистана в первый период правления талибов — с 1996 по 2001 год. Именно наличие баз «Аль-Каиды» стало основной причиной вторжения в Афганистан осенью 2001 года.

После вывода американских и других иностранных войск из Афганистана летом нынешнего года президент США Джо Байден заявлял, что американцы добились своей основной цели — разгрома «Аль-Каиды» на афганской территории.

В тоже время группировка ИГИЛ-Хорасан после захвата власти талибами значительно усилилась. Российский президент Владимир Путин заявлял в середине октября, что только в северных афганских провинциях скопилось до двух тысяч боевиков этой террористической организации, пишет Dialog.tj.