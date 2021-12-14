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Военно-промышленный курьер

ПВО Крыма и Кавказа значительно усилена

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Источник изображения: vpk-news.ru

Защита неба Крымского полуострова, Керченского пролива и регионов Северного Кавказа в ближайшее время будет усилена модернизированными комплексами ПВО С-300ПМ.

По данным источников в военно-промышленном комплексе, решение усилить ПВО на Юге Европейской части России уже принято в Министерство обороны. 

В 2021 году в Южный военный округ поступило около полутора тысяч образцов новой военной техники - вертолеты, самолеты, комплексы ПВО, боевые корабли и бронетехника, а также средства радиоэлектронной борьбы. 

«Страны НАТО будут держать Россию в напряжении постоянно. Они не только ведут разведдеятельность, но и показывают свою военную мощь. Из этого региона самолеты и корабли НАТО могут нанести ракетный удар по городам юга и даже центра страны, включая Москву. Новая техника, а также возможности наших вооруженных сил на этом направлении играют важную роль, оказывая влияние на международную политику», - заявил экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. 

Ранее стало известно, что С-550 и С-500 обеспечат российским объектам совместную защиту от гиперзвуковых целей, напоминают «Известия». 

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С-300
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