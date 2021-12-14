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Российская газета

Летные испытания Ка-226Т с российскими двигателями начнутся в 2023 году

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Источник изображения: Ростех

На 2023 год запланированы летные испытания легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т с российским газотурбинным турбовальным двигателем ВК-650В. В этом же году новейший двигатель должны сертифицировать.

Об этом сообщила главный конструктор двигателя ВК-650В "ОДК-Климов" Анастасия Соловьева, пишет ТАСС. Данная силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т и "Ансат".

Двигатель в настоящее время проходит этап инженерных испытаний, подтверждая заложенные в него конструктивные решения. ВК-650В уже имеет хорошую наработку. Анастасия Соловьева добавила, что в следующем году пройдут активные испытания двигателя по инженерной программе, будут подтверждены все характеристики и зачетные параметры для сдачи документации и получения сертификата.

Ка-226Т - легкий многоцелевой вертолет. Приспособлен для полетов в высокогорье, отсюда проект модернизации и получил рабочее название "Альпинист". В серию его планируют запустить в 2022 году. "РГ" уже рассказывала о первом полете винтокрылой машины.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
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