Румыния покупает списанные Норвегией F-16

Норвежские F-16 ещё не успели списать, а уже распродают. Вчера, 12 декабря, портал defenseromania.ro сообщил о том, что Минобороны Румынии запросило у парламента одобрение на приобретение истребителей F-16.

Потенциальная сделка оценивается в €354 млн. За эти деньги румынская армия получит 32 истребителя комплектации M6.5.2. Ещё €100 млн Румынии придётся потратить на логистическую поддержку и модернизацию у американских компаний.

Истребитель F-16 румынских ВВС Источник изображения: defenseromania.ro

Ранее Румыния заменила остатки советской боевой авиации истребителями F-16 модификации Block 15 Mid-Life Upgrade. В 2013 году были заказаны первые 12 самолётов, а в 2019 году закуплены ещё 5 единиц. Теперь Румыния намерена закупить ещё 32 единицы F-16. Бывшие норвежские истребители имеют более продвинутую модификацию, но больше часов налёта (в среднем 10 000 часов на каждый самолёт). Эти самолёты позволят Румынии выполнять свои обязанности как члена НАТО. При этом в Минобороны Румынии указывают, что после 2030 года намерены заменить F-16 новыми истребителями F-35.