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ЦАМТО

Плавкран СПК-60150 пополнил состав Кольской флотилии Северного флота

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ЦАМТО, 13 декабря. Морской судоходный плавучий кран СПК-60150 вошел в состав судов обеспечения Кольской флотилии разнородных сил. В главной базе объединения – Полярном – на нем состоялся торжественный подъем флага вспомогательного флота ВМФ России.

В торжественной церемонии принял участие командующий флотилией контр-адмирал Эдуард Михайлов. Он вручил флаг капитану плавкрана Алексею Багрянцеву и поздравил экипаж с включением в состав объединения.

Принявший участие в церемонии начальник вспомогательного флота Северного флота капитан 1 ранга Алексей Шехунов отметил, что на Северном флоте таких морских плавучих кранов пять единиц и эксплуатация крана планируется не только в интересах флотилии, но и других воинских частей и соединений флота.

Как сообщил капитан плавкрана Алексей Багрянцев, его экипаж сформирован из хорошо подготовленных специалистов. Кроме образования по специальности, у моряков есть немалый опыт работы на вспомогательных судах Северного флота. Прежде чем принять судно, экипаж прошел практику на аналогичных плавкранах.

СПК-60150 предназначен для выполнения всех видов грузоподъемных работ, погрузки разрядных и обычных грузов на надводные корабли и подводные лодки как у причала, так и на рейде. Кран рассчитан на подъем грузов весом до 150 т.

Морской самоходный плавучий кран может двигаться без сопровождения буксиров между пунктами базирования, способен выдерживать волнение моря до 3 баллов и преодолевать мелкобитый лед. Автономность судна по запасам продовольствия составляет 10 суток.

В ходе строительства СПК-60150 использовались новейшие технологии, установлено современное оборудование, рабочие места максимально автоматизированы, а для проживания личного состава созданы комфортные условия. На судне имеется медицинский блок для оказания доврачебной помощи, оснащенный необходимыми медикаментами, оборудованием и дефибриллятором. По необходимости в экипаж прикомандировывается фельдшер, сообщает пресс-служба Северного флота.

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