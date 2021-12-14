Перехватили сигнал: МВД ограничит оборот сигнального оружия

Эксперты оценили инициативу силовиков

Существенно ограничить рынок сигнального оружия намерены в обозримом будущем силовики — соответствующее предложение МВД направило Минпромторгу. Какого эффекта хотят добиться правоохранители и чем могут быть опасны сигнальные «калашниковы» и «дегтяревы», разбирались «Известия».

Никаких сигналов

О возможном запрете любого сигнального оружия за исключением пистолетов стало известно из официального письма МВД в Минпромторг.

«Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в ст. 6 ФЗ «Об оружии», установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 мм», — говорится в документе.

Холостой «Калаш»

На сегодняшний день Сеть изобилует объявлениями о продаже так называемого сигнального оружия. Речь идет не только о стартовых пистолетах и ракетницах.

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Бешеной популярностью пользуются, например, сигнальные автоматы Калашникова, в точности похожие на своих боевых собратьев. При ближайшем рассмотрении, а чаще всего из подробного описания следует, что предмет продажи — охолощенное оружие. И хотя едва ли стреляющий холостыми «Калаш» можно поставить в один ряд со стартовым пистолетом — именно на это рассчитывают игроки рынка.

К слову, стоимость сигнального «Калашникова» составляет в среднем от 30 тыс. рублей.

— Охолощенное оружие, согласно поправкам к закону «Об оружии», которые вступают в силу с июня нового года, должно будет регистрироваться. Люди, у кого на руках имеется это оружие, должны будут идти его регистрировать. Впрочем, да и все ли знают о том, что с июня они обязаны идти в лицензионно-разрешительные отделы, часто такие вещи покупают как красивые игрушки или в качестве подарка, — пояснил Владислав Гринкевич, публицист, пишущий на оружейную тематику.

Вопрос формулировок

Юристы связывают инициативу с устранением пробела в законодательстве об оружии.

— Сигнальное оружие — оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов, — объясняет Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, проблемную правовую ситуацию. — При этом Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» никак не регулирует, какие виды сигнального оружия, кроме сигнальных пистолетов, могут допускаться к обороту в стране, а также не установлены какие-либо ограничения по его калибру.

При этом в свободной продаже имеются в том числе сигнальные автоматы, некоторые из которых изготовлены из боевых образцов, притом что правовой статус их фактически не определен, а они могут представлять угрозу для жизни и здоровья окружающих, обращает внимание юрист.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров Источник изображения: iz.ru

Закаленные в «переделках»

Очевидной целью правоохранителей является стремление минимизировать риски попадания огнестрельного оружия в руки преступников и неадекватных людей.

— На рынке не должно быть заготовок для переделки в боевое оружие, — считает Сергей Гринин, председатель общественной организации «Гражданская безопасность». — Нужно уточнить, что сигнальное оружие у нас продается свободно, без лицензии.

Формально охолощенное оружие сигнальным не является, это другой класс, но в электронных оружейных магазинах образцы «Калашникова» реализуются именно под этой маркировкой.

— Если охолостить оружие правильно, то вернуть боевые свойства такому образцу нерентабельно, проще заново изготовить, — говорит эксперт.

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Причем глубина охолощения должна быть такой, чтобы сделать любые попытки вернуть работоспособность неинтересными.

— Если речь идет об ограничении того, что можно восстановить, или для наведения порядка в процедуре охолощения, то это вполне здравая инициатива МВД, — пояснил эксперт, оговорившись, что полный официальный текст инициативы еще не был обнародован.

Оружие каскадеров

Но есть категории лиц и представители профессий, для которых новшества станут некомфортными.

— Кто-то собирает монеты, кто-то собирает автомобили, а есть люди, которые любят оружие. И далеко не всегда им нужно, чтобы оно стреляло. У людей есть коллекции из винтовок, автоматов разных эпох, им это интересно с исторической точки зрения. В конце концов, есть актеры, каскадеры — им для работы требуется оружие, которое имитирует стрельбу, — поделился своим мнением оружейный блогер Иван Соболев.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Источник изображения: iz.ru

Поводов хватает

Пристальное внимание к сфере оборота оружия, в том числе гражданского, началось после череды громких преступлений, в которых погибли десятки людей. Одной из последних трагедий стало ЧП в МФЦ «Рязанский». Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила усилить контроль за отслеживанием движения оружия, когда его владелец переезжает на новое место жительства.

Напомним, 7 декабря Сергей Глазов застрелил двух сотрудников МФЦ и ранил еще несколько человек, в том числе 10-летнего ребенка. Мужчина арестован, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сразу после инцидента МВД запросило полномочия на проверку патронов к гражданскому и служебному оружию. Полицейских экспертов предложено наделить правом проводить исследования и выдавать заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям.

Иван Петров