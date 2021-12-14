Казахстан и Россия обсудили перспективы совместного использования комплекса Байконур

Особое внимание члены межправительственной комиссии уделили совместному проекту создания космического ракетного комплекса "Байтерек"

НУР-СУЛТАН, 13 декабря. /ТАСС/. Участники казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур на очередном заседании в Нур-Султане обсудили перспективы дальнейшего совместного использования этого комплекса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Итоги работы седьмой межправительственной комиссии по комплексу Байконур были подведены сегодня на пленарном заседании под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления казахстанско-российского сотрудничества, касающиеся перспектив совместного использования и дальнейшего развития комплекса Байконур, а также улучшения условий жизнедеятельности города Байконур", - говорится в сообщении.

Особое внимание члены комиссии уделили совместному проекту создания космического ракетного комплекса "Байтерек", определен перечень мероприятий и сроки его реализации. "Рассмотрены также задачи рациональной эксплуатации имущества комплекса, модернизации инфраструктуры, социальной сферы. Участники заседания отдельно остановились на важности повышения экологической безопасности региона и космодрома, вопросах вывода из аренды, списания и утилизации неиспользуемых объектов комплекса", - уточнили в пресс-службе.

Стороны отметили высокий уровень взаимодействия и наличие необходимого потенциала для успешного осуществления задач по стратегическим направлениям деятельности комплекса Байконур.