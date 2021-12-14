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Российская газета

Подводный ракетодром: чем уникальны советские подлодки проекта "Акула"

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Источник изображения: rg.ru

40 лет назад 12 декабря 1981 года была введена в строй атомная подводная лодка ТК-208 - подлодка проекта 941, более известная как первый представитель крупнейших в мире атомных подводных крейсеров "Акула".


Головной корабль серии был заложен в июне 1976 года на верфи предприятия "Севмаш". Неформальное название серии родилось в ходе строительства, когда на борт подводного судна было нанесено изображение акулы. Интересно, что этот морской хищник красовался и на нарукавных нашивках экипажа.

Первоначально по проекту 941 планировалось построить 12 подлодок, потом задание снизили до 10 кораблей. В реальности же до 1989 года успели спустить на воду 6 "Акул", после чего из-за начавшихся финансовых трудностей позднего СССР программу свернули.

Строительство "Акул" было советским ответом на американские полдлодки типа "Огайо". Предполагалось, что по мощи боевого залпа "Акулы" должны были превзойти "Огайо", но габариты и вес советских твердотопливных ракет заметно превышали американские аналоги, поэтому "Акула" изначально должна была иметь более внушительные размеры. Советский подводный тяжелый крейсер вооружался двадцатью ракетами Р-39 (РСМ-52). Кроме того, он нес 22 торпеды разных типов и 8 противовоздушных зенитных ракетных комплексов "Игла".

Дальность ракет Р-39 составляла 8300 км. При подходе к цели боевая часть ракеты разделялась на 10 боеголовок с индивидуальным наведением. Стартовый вес каждой ракеты был равен 90 тонн, а мощность боеголовки в тротиловом эквиваленте составляла 100 килотонн.

Подлодка имела водоизмещение при полном погружении в 48 тысяч тонн, скорость хода под водой около 46 км/ч, автономность плавания 6 месяцев с экипажем 160 человек. Длина "Акулы" составляла 172 метра, ширина - 23, а ее высота соответствовала 9-этажному дому. Учитывая огромные размеры подводного корабля, для строительства "Акул" на "Севмаше" был возведен самый крупный в мире крытый эллинг.

"Акулы" характеризовались также повышенным комфортом для экипажа. Были предусмотрены салон для отдыха, спортзал, бассейн, солярий, баня с сауной, "живой уголок", кают-компании для офицеров и матросов. Офицерский состав размещался в двух- и четырехместных каютах, оборудованных умывальниками, телевизорами и кондиционерами.

Кроме рекомендуемого надводного, был также предусмотрен подводный запуск ракет залпами с глубины до 55 метров.

Судьба "Акул" после распада СССР сложилась не самым лучшим образом. Три подлодки (ТК-12, ТК-13 и ТК-202) были списаны и разделаны на металл по договору с США. ТК-17 и ТК-20 пока находятся в резерве с последующей подготовкой к утилизации. ТК-208 "Дмитрий Донской" после модернизации до сих находится в строю.


Олег Галицких

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Страны
Россия
США
Продукция
Дмитрий Донской
Компании
Севмаш
Проекты
941 Акула
Ohio
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