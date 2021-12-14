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Российская газета

Пистолет "Аспид" пошел на экспорт

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Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) выполнил первый экспортный контракт на поставку спортивного пистолета нового поколения РГ120 "Аспид".

РГ 120 можно использовать в стандартном классе практической стрельбы, модификацию РГ 120-1 - в облегченном, с коллиматорным прицелом, рассказали в ЦНИИ. Модифицированный "Аспид" отличает отсутствие наружного флажка предохранителя. По мнению разработчиков, пистолет без выступающих деталей быстрее достается из кобуры. Также РГ 120-1 снабжен местом крепления прицела.

Пистолет "Аспид" - гражданская модификация армейского самозарядного 9-мм пистолета "Удав". Оружие прошло сертификацию и выпускается в нескольких вариантах с магазинами различной емкости, на 18 и 22 патрона.


Антон Валагин

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ЦНИИТОЧМАШ
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