Ростех начнет летные испытания вертолета Ка-226Т с российскими двигателями в 2023 году

Первый опытный образец (предположительно, ОО1) модернизированного вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54, получившем название "Альпинист" (Сlimber), в первом полете, ноябрь 2021 года.

Главный конструктор двигателя ВК-650В "ОДК-Климов" Анастасия Соловьева сообщила, что сертификацию этого двигателя также запланировали на 2023 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Летные испытания новейшего российского двигателя ВК-650В на легком многоцелевом вертолете Ка-226Т начнутся в 2023 году в соответствии с совместными планами с АО "Вертолеты России". Об этом сообщила журналистам главный конструктор двигателя ВК-650В "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) Анастасия Соловьева.

"Именно в 2023 году мы встанем на Ка-226Т на летные испытания, впоследствии продолжим уже с "Ансатом" работать", - сказала она, добавив, что сертификация двигателя также запланирована на 2023 год.

В настоящее время двигатель проходит этап инженерных испытаний, подтверждения заложенных конструктивных решений. По словам Соловьевой, двигатель уже имеет достаточно хорошую наработку и подтверждает принятые конструктивные решения.

"Следующий год - это активные испытания по инженерной программе, предварительное подтверждение всех характеристик и подтверждение всех зачетных параметров для сдачи документации, для получения сертификата типа", - отметила конструктор.

В 2019 году предприятие "ОДК-Климов" объявило о начале разработки нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. Эта силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т и "Ансат".

Ка-226Т приспособлен к полетам в высокогорье, поэтому проект модернизации машины получил рабочее название "Альпинист" (Climber). От предыдущих моделей семейства его отличает новая конструкция планера и фюзеляжа с возросшими аэродинамическими характеристиками. Корпус вертолета изготовлен с применением современных облегченных материалов. На вертолет установлена ударопрочная топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности. Летные испытания легкого модернизированного Ка-226Т в настоящее время ведутся на базе испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов". Серийное производство модернизированного вертолета планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.