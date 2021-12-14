Инженерно-саперные подразделения ЦВО впервые получили современные миноискатели ИМП-3

ЦАМТО, 13 декабря. Инженерно-саперные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) впервые получили партию индукционных миноискателей ИМП-3.

Современные образцы миноискателей поступили на вооружение инженерных соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных в Башкирии, Удмуртии и Тюменской области, сообщал начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Дмитрий Коруц.

"В этом году на вооружение инженерных войск военного округа впервые поступили современные индукционные миноискатели ИМП-3. В отличие от миноискателей более ранних модификаций, ИМП-3 позволяет оператору на месте проводить классификацию обнаруженных объектов по совокупности их электрофизических свойств", – сказал Д.Коруц. Он отметил, что поступление ИМП-3 позволило довести процент укомплектованности инженерных подразделений военного округа современными образцами вооружения до 90%.

Прибор предназначен для обнаружения противотанковых и противопехотных мин с металлическими деталями на поверхности и в глубине почвы (снегу), а также на воде и под водой, под покрытием дорог и на объектах. Высокая герметичность конструкции позволяет использовать миноискатель ИМП-3 под водой на глубине до 30 м, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.