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Интерфакс-АВН

Учение с участием самолетов Су-34 и Су-24МР проходит на Урале

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Екатеринбург. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывают дозаправку в воздухе на учении в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Сложнейший элемент летной подготовки летчики двух типов самолетов выполняют на скорости 600-650 км/ч, сближаясь с танкером на дистанцию до десяти метров", - говорится в сообщении.

По данным военных, на учении летчики отрабатывают парную и одиночную заправку от топливозаправщика на высоте около 7 тыс. метров и взаимодействие с командиром топливозаправщика.

Всего в учении задействовано восемь Су-34 и Су24МР, уточнили в ЦВО.

Су-24МР - тактический разведывательный самолёт, входит в состав морской авиации и ПВО.

Су-34 разработан в компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), серийно выпускается с 2005 года. Предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Дальность полета - до 4 тыс. км, скорость полета - до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета - до восьми тонн. Экипаж Су-34 - два человека.

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Минoбороны РФ
ОАК
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