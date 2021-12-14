Казахстанско-российская комиссия определилась с вопросами модернизации инфраструктуры комплекса "Байтерек"

Нур-Султан. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстанско-российская межправительственная комиссия обсудила актуальные направления сотрудничества, касающиеся перспектив совместного использования и дальнейшего развития комплекса "Байконур", а также улучшения условий жизнедеятельности города Байконур, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"Особое внимание члены межправительственной комиссии уделили совместному проекту создания космического ракетного комплекса "Байтерек", определен перечень мероприятий и сроки реализации. Рассмотрены также задачи рациональной эксплуатации имущества комплекса, модернизации инфраструктуры, социальной сферы", - говорится в распространенном в понедельник сообщении по итогам работы седьмой межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

На пленарном заседании под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова участники отдельно остановились на важности повышения экологической безопасности региона и космодрома, вопросах вывода из аренды, списания и утилизации неиспользуемых объектов комплекса, говорится в информации.

"По пунктам повестки дня эксперты нашли взаимоприемлемые решения, что отражено в протоколе заседания МПК. В завершение встречи стороны отметили высокий уровень взаимодействия и наличие необходимого потенциала для успешного осуществления задач по стратегическим направлениям деятельности комплекса "Байконур", - отмечается в сообщении.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

Как сообщал ранее посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, на заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" 13 декабря намечено довести до конца договоренности по реализации проекта "Байтерек".