Военные в Забайкалье применили комплекс "Палантин" для отработки подавления сигналов условного противника

Благовещенск. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военнослужащие отдельного подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) подавили систему связи условного противника с использованием комплекса "Палантин" в Забайкальском крае, сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"В рамках занятий военнослужащие совершили механизированный марш в назначенный район, после чего в составе экипажей выполнили задачи по снижению разведывательной и наступательной эффективности специальных средств связи и разведки условного противника", - говорится в сообщении.

Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы "Палантин" отработали защиту войск от воздушных атак беспилотной авиации, нарушили наведение условного оружия массового поражения, а также обнаружили, сопроводили и блокировали каналы сотовой и транкинговой связи.