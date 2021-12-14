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Интерфакс-АВН

Военные в Забайкалье применили комплекс "Палантин" для отработки подавления сигналов условного противника

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Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин"
Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин".
Источник изображения: Министерство обороны РФ/mil.ru

Благовещенск. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военнослужащие отдельного подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) подавили систему связи условного противника с использованием комплекса "Палантин" в Забайкальском крае, сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"В рамках занятий военнослужащие совершили механизированный марш в назначенный район, после чего в составе экипажей выполнили задачи по снижению разведывательной и наступательной эффективности специальных средств связи и разведки условного противника", - говорится в сообщении.

Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы "Палантин" отработали защиту войск от воздушных атак беспилотной авиации, нарушили наведение условного оружия массового поражения, а также обнаружили, сопроводили и блокировали каналы сотовой и транкинговой связи.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Палантин РЭБ
Компании
Минoбороны РФ
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