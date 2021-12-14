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Великобритания активно исследует наземные робототехнические комплексы

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Великобритания активно исследует наземные робототехнические комплексы
Великобритания активно исследует наземные робототехнические комплексы.
Источник изображения: invoen.ru

Совместное предприятие Rheinmetall и BAE Systems, Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), основанное в 2019 году, возглавляет консорциум британских компаний, занимающийся исследованием концепций новых, экономичных и высокопроизводительных необитаемых наземных робототехнических комплексов (Unmanned Ground Vehicles, UGV) для британской армии. Проект является заказом Оборонной научно-технологической лаборатории (Defence, Science and Technology Laboratory, Dstl) Министерства обороны Великобритании. Это часть более крупного исследования, названного «Боевая система, основанная на платформе» (Mounted Combat Systems, MCS).

Целью исследования является разработка «более надежной, гибкой и эффективной» платформы, которая также имеет высокую скорость работы. Считается, что темп выполнения операций должен опережать процесс принятия решений противником. Кроме того, система должна обладать амфибийными свойствами. Другая цель исследования – изучить, как в сценарии мобильной войны наземные робототехнические комплексы могут быть интегрированы с другими пилотируемыми платформами, чтобы получить представление о возможном будущем развертывании британских сухопутных войск. По данным RBSL, вместе с Dstl консорциум работает над концепцией и анализом рисков для этой технологии. В консорциум входят компании: Prodrive, ARKE, Think! Creative, Cranfield University и BAE Systems.

Согласно пресс-релизу RBSL, проект разделен на две фазы. На первом этапе планируется изучить технологии, доступные в настоящее время, а на втором этапе – технологии, которые, вероятно, созреют только в течение последующих десяти лет. Сообщается, что консорциум сосредоточится на платформах в весовой категории от 2 до 5 тонн, поскольку этот диапазон обеспечит возможность использования платформ для самых разных задач. Такие задачи, среди прочего, включают транспортировку материальных средств и раненых, разведку или использование платформы в качестве носителя оружия. При этом, обуславливается обязательное принятие человеком решения на поражение целей (принцип "человек в цикле").

Как глава отдела мобильности RBSL, д-р. Маркус ПОТТЕР (Dr. Marcus Potter), так и ответственный руководитель проекта в Dstl Мэтт ЭКРОЙД (Matt Ackroyd) видят в проекте большие перспективы для дальнейшего оперативного развития наземных робототехнических комплексов. RBSL также информирует, что в качестве следующего шага запланирована фаза оценки. В ходе её реализации разработанные концепции намечается сравнить с доступными в настоящее время военными роботами. На следующем этапе эксплуатационные возможности концепций будут протестированы в контролируемых условиях.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
Проекты
Робот
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