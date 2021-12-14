Войти
Известия.ru

На Украине назвали бесполезным план НАТО по «сдерживанию» России

254
0
0
Алексей Резников
Алексей Резников.
Источник изображения: РИА Новости

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что план Североатлантического альянса (НАТО) по «сдерживанию» Россию бесполезен.

Как он рассказал в интервью Financial Times 12 декабря, стратегия «непровоцирования» в отношении РФ «не работает и никогда не будет».

В качестве примера для подтверждения своей позиции министр вспомнил события 2008 года. Тогда Россия, по его словам, якобы помогла Южной Осетии отразить нападение Грузии, после того как Франция и Германия заблокировали вступление страны в НАТО.

Кроме того, в этом же интервью Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировке приобретения Киевом смертоносного оружия в рамках НАТО.

Он напомнил, что в прошлом месяце Германия наложила вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. При этом отмечается, что позднее Берлин смягчил свою позицию касательно винтовок, признав их несмертоносным оружием.

При этом 12 декабря посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части украинской территории. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 8 декабря назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.


Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Грузия
Россия
Украина
Франция
Южная Осетия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
18.11.2021
The Telegraph (Великобритания): Украине нужны не одеяла — ей нужно оружие
25.01.2016
Нужен заслон в секторе угроз
11.09.2015
66 инцидентов за 18 месяцев: напряженность между Россией и НАТО растет ("Atlantico", Франция)
19.04.2012
Клуб транжир
15.02.2012
ДОВСЕ умер и не надо его реанимировать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 05:02
  • 137
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 04:40
  • 39
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.12 04:30
  • 3
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 14.12 04:24
  • 1
Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Липецкий авиацентр ВКС
  • 14.12 04:17
  • 1116
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.12 00:35
  • 4
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 14.12 00:28
  • 166
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 23:48
  • 46
Извольте разоружиться
  • 13.12 19:52
  • 2
Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение
  • 13.12 18:52
  • 15
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 18:32
  • 1
Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива
  • 13.12 18:10
  • 2
Для войны с русскими британских солдат будут морозить
  • 13.12 17:34
  • 1
Бескорыстный союзник – забытый партнер
  • 13.12 16:46
  • 78
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.12 16:38
  • 1
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям