Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что план Североатлантического альянса (НАТО) по «сдерживанию» Россию бесполезен.

Как он рассказал в интервью Financial Times 12 декабря, стратегия «непровоцирования» в отношении РФ «не работает и никогда не будет».

В качестве примера для подтверждения своей позиции министр вспомнил события 2008 года. Тогда Россия, по его словам, якобы помогла Южной Осетии отразить нападение Грузии, после того как Франция и Германия заблокировали вступление страны в НАТО.

Кроме того, в этом же интервью Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировке приобретения Киевом смертоносного оружия в рамках НАТО.

Он напомнил, что в прошлом месяце Германия наложила вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. При этом отмечается, что позднее Берлин смягчил свою позицию касательно винтовок, признав их несмертоносным оружием.

При этом 12 декабря посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части украинской территории. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 8 декабря назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.