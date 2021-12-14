Главред (Украина): Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО

Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. Североатлантический альянс еще на саммите в 2008 году подтвердил, что Украина и Грузия со временем войдут в его состав, однако не предоставим странам план действий.

Украина вступит в альянс только в одном случае

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сделал заявление по поводу вступления Украины в НАТО.

Он заявил, что Украина сможет продвинуться в этом вопросе только в одном случае, пишет NBC.

В частности, по его словам, это случится лишь в том случае, если страна будет соответствовать предъявляемым требованиям.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса.

По словам дипломата, членство Украины в Альянсе предотвратило бы военную агрессию со стороны Российской федерации.