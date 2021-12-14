Спецавтотранспорт групп разминирования поступит на вооружение саперов в Бурятии

Благовещенск. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Специальные автомобили группы разминирования (САГР) поступят до конца года в инженерно-саперное подразделение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Бурятии, в рамках государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

"САГР впервые поступит в инженерно-саперное подразделение ВВО. Новейший спецавтотранспорт создан на базе пикапа УАЗ-2363. Он предназначен для выполнения задач оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки саперов и позволяет транспортировать взрывоопасные предметы первой степени опасности без взрывателей до места уничтожения", - говорится в сообщении.

Шасси САГР на базе пикапа УАЗ-2363 дополнительно усилены, установлена специальная резина. Автомобиль оборудован прожекторами, громкоговорителем и дополнительным багажником на крыше.