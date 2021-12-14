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В российском флоте появится платформа для базирования беспилотников

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости.

ТАСС: ВМФ России создает платформу для базирования беспилотных летательных аппаратов

Для Военно-морского флота (ВМФ) России создается новейшая морская платформа, предназначенная для базирования тактических и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«У нас сейчас ведется проектирование для ВМФ многоцелевой платформы, которая будет нести на борту значительное количество тактических беспилотников и непилотируемых аппаратов с разведывательными возможностями», — подчеркнул информатор.

С помощью новой российской платформы, которая появится в ВМФ, планируется осуществлять палубное базирование средних и легких аппаратов вертолетного и самолетного типа, последние из которых станут запускать с корабля с помощью пневматической катапульты.

«Корабельное базирование беспилотных и автономных систем позволит обеспечивать их тактическое применение в прибрежной полосе и на открытых морских просторах», — отметил источник.

Однако чтобы обеспечить полеты палубных беспилотников, необходимо обеспечить реализацию ряда условий. Среди них защита бортовой электроники от агрессивной морской среды, высокая точность инструментов приема на борт и достаточная прочность корпуса аппаратов для возможной жесткой посадки на палубу. В ТАСС добавили, что у них нет официальной информации об этой разработке.

Ранее в России испытали морской беспилотник КУБ-БЛА. В основу аппарата легла концепция, представленная на международном форуме «Армия-2021».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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