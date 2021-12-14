Войти
ТАСС

AP сообщило о возможной подготовке к запуску на космодроме в Иране

228
0
0
Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Эксперты отмечают, что на спутниковых снимках видно размещенное оборудование, а также на автомобильной стоянке в последние дни больше машин, чем обычно

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Спутниковые снимки космодрома имени имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере Ирана, свидетельствуют о его возможной подготовке к космическому запуску. Об этом сообщает в воскресенье агентство AP.

Агентство отмечает, что получило указанные спутниковые снимки от американской компании Planet Labs. Их проанализировали специалисты Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее (штат Калифорния). Согласно приведенной в материале оценке, "Иран, похоже, готовится к космическому запуску, тогда как в Вене продолжаются переговоры с мировыми державами относительно сделки по атому".

По словам экспертов, на снимках видно, что на стартовой площадке было размещено применяемое при запуске оборудование, кроме того, на автомобильной стоянке в последние дни больше машин, чем ранее. По данным AP, были замечены и другие признаки оживления активности. "Это вполне обычная деятельность перед запуском", - отметил сотрудник Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Джеффри Льюис.

В публикации не уточняется, какой именно аппарат якобы планируется запустить. Агентство отмечает, что ранее иранские власти заявляли о готовности ряда спутников к выводу на орбиту.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В четверг в Вене прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
20.02.2021
В Кремле подтвердили приверженность России сделке по Ирану
01.02.2021
Москва и Вашингтон ведут содержательный диалог по иранской ядерной проблеме - посол США
27.04.2018
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
23.04.2018
Русский "Панцирь" не пропустил "умные ракеты" Трампа
12.03.2018
«Москва мешает доминировать Вашингтону»
06.06.2012
Цифровое «пламя»: шпион по имени Флейм
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 05:02
  • 137
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 04:40
  • 39
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.12 04:30
  • 3
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 14.12 04:24
  • 1
Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Липецкий авиацентр ВКС
  • 14.12 04:17
  • 1116
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.12 00:35
  • 4
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 14.12 00:28
  • 166
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 23:48
  • 46
Извольте разоружиться
  • 13.12 19:52
  • 2
Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение
  • 13.12 18:52
  • 15
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 18:32
  • 1
Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива
  • 13.12 18:10
  • 2
Для войны с русскими британских солдат будут морозить
  • 13.12 17:34
  • 1
Бескорыстный союзник – забытый партнер
  • 13.12 16:46
  • 78
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.12 16:38
  • 1
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям