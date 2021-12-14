Войти
Lenta.ru

Военные заявили о невозможности США перехватить российские ядерные ракеты

259
0
0
Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com
Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com.

РИА Новости: у США нет средств перехвата для российских ядерных ракет после выхода из ПРО

Опрошенные РИА Новости российские военные эксперты заявили, что у США нет возможности перехватить ядерные ракеты, чтобы помешать России нанести ответный удар в случае начала конфликта. Несмотря на то, что 20 лет назад Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) чтобы создать такие средства, им до их пор это не удалось.

Эксперт в области стратегических вооружений, ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Евсеев полагает, что созданные Америкой «на земле» комлексы не смогут отразить боеголовки. Он отметил, что основанные на принципах кинетического перехвата системы имеют очень серьезные ограничения, поэтому крайне трудны в использовании.

Специалист выразил уверенность, что США не смогут обеспечить эффективную противоракетную оборону в случае конфликта с Россией, поскольку это повлекло бы значительные расходы. Речь идет о размещении ПРО в космосе, для этого потребовалось бы около тысячи спутников-перехватчиков на геостационарной орбите, это слишком дорого даже для такой богатой страны, как Соединенные Штаты.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский придерживается схожего мнения. По его словам, американская система может отразить ракетный удар, например, Ирана или Северной Кореи, но заведомо проигрывает в перспективах России или Китаю.

«Никакая ПРО не сможет спасти от первого удара, в котором участвуют тысячи боезарядов, и вряд ли когда-то появится, даже из элементарных расчетов — на одну боеголовку нужно произвести где-то три противоракеты, а учитывая еще и ложные цели, то речь пойдет о десятках тысяч противоракет. Это, сами понимаете, ни одна экономика мира не выдержит», — заключил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия находится впереди относительно США по современному вооружению. Он отметил, что Россия модернизирует имеющийся на вооружении потенциал и вводит новые комплексы. При этом глава государства подчеркнул, что с американцами сохраняется примерный паритет по ядерному оружию — ядерным носителям и количеству боезарядов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.10.2018
Победителей не будет
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
25.07.2016
Вашингтон хочет достичь неуязвимости
25.04.2016
Неравноправное партнерство
29.07.2015
Ядерный психоз: кому он нужен?
22.07.2013
Чем кумушек считать трудиться...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 05:02
  • 137
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 04:40
  • 39
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.12 04:30
  • 3
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 14.12 04:24
  • 1
Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Липецкий авиацентр ВКС
  • 14.12 04:17
  • 1116
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.12 00:35
  • 4
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 14.12 00:28
  • 166
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 23:48
  • 46
Извольте разоружиться
  • 13.12 19:52
  • 2
Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение
  • 13.12 18:52
  • 15
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 18:32
  • 1
Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива
  • 13.12 18:10
  • 2
Для войны с русскими британских солдат будут морозить
  • 13.12 17:34
  • 1
Бескорыстный союзник – забытый партнер
  • 13.12 16:46
  • 78
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.12 16:38
  • 1
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям