Военные заявили о невозможности США перехватить российские ядерные ракеты

РИА Новости: у США нет средств перехвата для российских ядерных ракет после выхода из ПРО

Опрошенные РИА Новости российские военные эксперты заявили, что у США нет возможности перехватить ядерные ракеты, чтобы помешать России нанести ответный удар в случае начала конфликта. Несмотря на то, что 20 лет назад Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) чтобы создать такие средства, им до их пор это не удалось.

Эксперт в области стратегических вооружений, ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Евсеев полагает, что созданные Америкой «на земле» комлексы не смогут отразить боеголовки. Он отметил, что основанные на принципах кинетического перехвата системы имеют очень серьезные ограничения, поэтому крайне трудны в использовании.

Специалист выразил уверенность, что США не смогут обеспечить эффективную противоракетную оборону в случае конфликта с Россией, поскольку это повлекло бы значительные расходы. Речь идет о размещении ПРО в космосе, для этого потребовалось бы около тысячи спутников-перехватчиков на геостационарной орбите, это слишком дорого даже для такой богатой страны, как Соединенные Штаты.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский придерживается схожего мнения. По его словам, американская система может отразить ракетный удар, например, Ирана или Северной Кореи, но заведомо проигрывает в перспективах России или Китаю.

«Никакая ПРО не сможет спасти от первого удара, в котором участвуют тысячи боезарядов, и вряд ли когда-то появится, даже из элементарных расчетов — на одну боеголовку нужно произвести где-то три противоракеты, а учитывая еще и ложные цели, то речь пойдет о десятках тысяч противоракет. Это, сами понимаете, ни одна экономика мира не выдержит», — заключил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия находится впереди относительно США по современному вооружению. Он отметил, что Россия модернизирует имеющийся на вооружении потенциал и вводит новые комплексы. При этом глава государства подчеркнул, что с американцами сохраняется примерный паритет по ядерному оружию — ядерным носителям и количеству боезарядов.