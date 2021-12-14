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Вестник Мордовии

Первая Чеченская: как попали на танковые кладбища подбитые и сгоревшие Т-62

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В первую чеченскую войну Российская армия активно применяла в боях современные на то время танки Т-80БВ, Т-72Б и Т-72Б(М).

К сожалению, из-за ошибок в тактике бои в Грозном привели к потере нескольких десятков единиц такой техники.

Однако, как вспоминают очевидцы, на "танковых кладбищах" - площадках, куда после ожесточенных столкновений свозили вышедшую из строя технику, кроме "восьмидесятых" и "семьдесят вторых" можно было увидеть подбитые старые Т-62.

Как бронированные машины ветераны оказались в этой "горячей точке", принимали ли они участие в боях?

Да, воевали, но раньше ввода федеральных сил. Формирования чеченской оппозиции, противостоящие боевикам Дудаева, имели с десяток таких танков. В ходе столкновений было потеряно несколько штук. Некоторые из них ржавели, брошенные на дорогах еще в феврале 1995 года. Ту технику, что сохранилась, добровольно сдали российским подразделениям.

Писали также, что в Шали, в танковом полку у мятежников кроме Т-72А также были шесть Т-62М. По крайней мере, один из них в белом камуфляже в декабре использовали для того, чтобы воспрепятствовать продвижению российских войск в направлении к Грозному. Но его бросили, после того, как он получил повреждения.

В следующий раз "шестьдесят вторые" вернулись в Чечню уже в 1999 году, это уже, как известно, другая история.

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Страны
Россия
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
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