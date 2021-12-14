Войти
ТАСС

Робота "Маркер" учат ездить в группе и взаимодействовать с другими роботами

240
0
0
Робот "Маркер"
Робот "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Ожидается, что разработка станет основой для взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) ведут работы по согласованному во времени и пространстве автономному движению группы робототехнических платформ "Маркер". Роботы во время движения по маршруту должны сами объезжать препятствия и взаимодействовать друг с другом, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Решение поставленных в проекте задач позволит создать технологии, необходимые для разработки робототехнических платформ, способных самостоятельно планировать и осуществлять действия в неопределенной обстановке и функционировать в составе группы при решении задач, требующих группового управления и взаимодействия", - сказали в ФПИ.

Там уточнили, что на данный момент идет отработка взаимодействия разнородных групп робототехнических платформ "Маркер" (на колесной и гусеничной основе) при движении по заранее проложенному маршруту. Группа роботов должна маневрировать при встрече статических и динамических препятствий, а также изменять формат строя, не отклоняясь при этом от маршрутного задания.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

В декабре 2020 года боевой робот "Маркер" успешно прошел ходовые испытания в полностью автономном режиме в зимних условиях. Осенью 2021 года робот в охранном исполнении выполнял патрулирование космодрома Восточный и работал как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фёдор
Компании
АТ НПО
ФПИ
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Робот
Похожие новости
15.10.2021
Рогозин показал работу робота "Маркер" на Восточном
16.01.2020
Робота-пилота корабля "Орел" сделают похожим на человека
26.11.2019
В Роскосмосе сообщили, что робот-пилот корабля "Орел" получил имя "Артем"
21.11.2019
Испытания робота "Маркер" с боевыми стрельбами планируются в 2020 году
23.05.2019
Пилотом российского лунохода миссии «Луна-29» может стать человекоподобный робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 05:02
  • 137
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 04:40
  • 39
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.12 04:30
  • 3
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 14.12 04:24
  • 1
Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Липецкий авиацентр ВКС
  • 14.12 04:17
  • 1116
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.12 00:35
  • 4
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 14.12 00:28
  • 166
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 23:48
  • 46
Извольте разоружиться
  • 13.12 19:52
  • 2
Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение
  • 13.12 18:52
  • 15
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 18:32
  • 1
Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива
  • 13.12 18:10
  • 2
Для войны с русскими британских солдат будут морозить
  • 13.12 17:34
  • 1
Бескорыстный союзник – забытый партнер
  • 13.12 16:46
  • 78
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.12 16:38
  • 1
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям