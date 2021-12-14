Ракета-носитель "Ангара" будет вывезена на стартовый стол Плесецка 17 декабря

Пуск запланирован на 18:00 мск 23 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вывоз тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" на стартовый стол космодрома Плесецк запланирован на 17 декабря. Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"Ракета-носитель "Ангара-А5" будет вывезена на стартовый стол космодрома Плесецк в Архангельской области 17 декабря", - отметил собеседник агентства. Второй источник подтвердил эту информацию.

В четверг администрация Каргасокского района Томской области сообщила, что пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован на 18:00 мск 23 декабря. Резервная дата - 24 декабря 2021 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.