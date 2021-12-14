Полетный проект: новые системы ПВО усилят южные границы России

С-300ПМ-2 обеспечат противовоздушную оборону Кавказа, Крыма и Керченского пролива

Крым и юг России в ближайшем будущем усилят «Супер С-300». Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, военное ведомство планирует поставить в зенитные ракетные полки в Ростовской области и в Крыму обновленные зенитные системы С-300ПМ-2. Сейчас на вооружении этих частей помимо новейших С-400 «Триумф» стоят более старые С-300. Именно им на смену и придет версия ПМ-2. Несмотря на свой индекс, фактически это новая система, которая по некоторым параметрам превосходит даже широко известные С-400 «Триумф». По мнению экспертов, С-300ПМ-2 в сочетании с C-400 и C-350 «Витязь» смогут радикально усилить противовоздушную оборону юга России, Кавказа, Крыма и Керченского пролива.

Политический подтекст

Как рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве, принципиальное решение перевооружить зенитные дивизионы нескольких ракетных полков на систему С-300ПМ-2 в Минобороны уже принято. В войсках новинка придет на смену более старым системам С-300ПС. По словам собеседников издания, первыми модернизированные «трехсотки» получат соединения ПВО, дислоцирующиеся на юге страны.

В начале декабря командующий войсками ЮВО генерал Александр Дворников сообщал о начале активного перевооружения войск округа. На данный момент доля модернизированных систем вооружений и специальной техники в округе составляет не менее 71%. Только в этом году в ЮВО поступило более 1,5 тыс. образцов новой военной техники, включая вертолеты, самолеты, корабли и бронетехнику, а также средства связи и радиоэлектронной борьбы.

Зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Особое внимание уделяется перевооружению соединений ПВО. Минобороны в начале декабря сообщило, что в этом году зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО получил современные зенитные ракетные системы С-350 «Витязь». Зенитчики приняли технику на полигоне Капустин Яр, где провели учебные пуски, после чего совершили марш в районы несения боевого дежурства.

Последние два месяца в черноморском регионе и на востоке Украины наблюдается небывалая активность разведывательной авиации и флота стран НАТО — судя по всему, обстановка у наших южных границ в обозримом будущем в лучшую сторону не изменится, считает экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. Рядом с Крымом уже совершали полеты бомбардировщики В-1В, которые могут нести ядерное оружие. В ноябре Черное море посещали штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter ВМС США, следом за ними в его акваторию зашел американский эсминец Arleigh Burke, напомнил он.

Эсминец Porter ВМС США в Черном море Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

— Страны НАТО будут держать Россию в напряжении постоянно, — считает эксперт. — Они не только ведут разведдеятельность, но и показывают свою военную мощь. Из этого региона самолеты и корабли НАТО могут нанести ракетный удар по городам юга и даже центра страны, включая Москву. Новая техника, а также возможности наших вооруженных сил на этом направлении играют важную роль, оказывая влияние на международную политику. Американцы любят демонстрировать свои самолеты и корабли перед важными переговорами, оказывая давление на оппонентов. Нам в этот момент важно быть спокойными и знать свою силу.

Придать уверенность

C-300ПМ-2 предназначена для охраны крупных городов, промышленных и инфраструктурных центров. При необходимости они прикроют Ростов-на-Дону, атомные станции, акваторию Азовского моря или Керченский пролив, отметил в беседе с «Известиями» бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Эта система была доработана с учетом применения ПВО против современных средств нападения, — рассказал эксперт. — Тактика противника меняется, он получает новые самолеты, вертолеты, ракеты и другую технику. Наша военная наука анализирует эти тенденции, и на основе сделанных выводов проводится модернизация систем ПВО. По сравнению с классической «трехсоткой» С-300ПМ-2 получила улучшенные боевые возможности по борьбе с крылатыми ракетами и другими воздушными целями, имеющими маленькую отражающую поверхность. Система отличается повышенной помехоустойчивостью, что позволяет ей эффективно работать в районах, где есть высокое противодействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Автоматика системы быстрее обрабатывает информацию и реагирует на действия противника.

Боевые расчеты системы С-300ПМ-2 «Фаворит» Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Глубокая модернизация знаменитой С-300 до уровня С-300ПМ-2 была проведена в середине 2010-х годов. От классической «трехсотки» она отличается более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией наведения (стрельбовым радаром). Также ПМ-2 получили более мощные и дальнобойные боеприпасы, что потребовало внесения изменений в устройство пусковых установок.

Получившиеся после модернизации С-300ПМ-2 могут эффективно бороться не только с самолетами пятого поколения и баллистическими ракетами малой дальности, но и с тактическими баллистическими ракетами средней дальности. Новое оборудование обеспечивает уверенное поражение воздушных целей на дальностях до 250 км, а командные пункты дают возможность интегрировать систему С-300ПМ-2 в состав разнородных группировок ПВО.

Ранее «Известия» писали, что в декабре 2015-го первый полк, вооруженный С-300ПМ-2, заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства центрального промышленного района страны. Позднее эту воинскую часть перевооружили на самую современную отечественную зенитную систему — ЗРС С-400 «Триумф».

С нынешнего года С-300ПМ-2 взяли под свою защиту небо Сибири. Эти системы начали получать полки 41-й дивизии ПВО, которые прикрывают Хакасию, Красноярский край и Иркутскую область.

Справка «Известий» Недавно в Крыму была развернута единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) ПВО с элементами искусственного интеллекта. В настоящее время в ее состав включены огневые средства зенитных ракетных частей, радиотехнические подразделения, силы авиации и Черноморского флота, зенитные огневые средства кораблей, а также ПВО мотострелковых соединений. АСУ позволяет отразить массированные атаки современных ударных средств нападения с воздуха. Эффективность ее работы уже была проверена в условиях, близких к боевым. На учениях с помощью системы удачно отражались удары крылатых ракет, управляемых бомб и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Алексей Рамм