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Техкульт

В Африке разработали причудливый «птицеплан» с вертикальным взлетом

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Phractyl Macrobat

Африканский стартап Phractyl показал концепт, не похожий ни на что виденное нами ранее. Это авангардный и абсурдный летательный аппарат с подобием «птичьих лап» на гусеничном ходу, наклоняемой кабиной, поворачивающимися крыльями и возможностью вертикального взлета.

По мнению стартапа Phractyl, Африка находится в уникальной ситуации, поскольку там не развита наземная транспортная инфраструктура. А значит электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, не требующие подготовленных площадок и взлетно-посадочных полос, могут сыскать популярность.

Phractyl Macrobat

Для решения «африканской проблемы» собралась небольшая команда, назвала себя Phractyl и придумала Macrobat – этот странный «самолет почти вертикального взлета и посадки». Экспериментальная версия Macrobat планируется одноместной, с дальностью полета 150 км, максимальной полезной нагрузкой в 150 кг и максимальной скоростью до 180 км/ч. Phractyl утверждает, что аппарат может быть пилотируемым или дистанционно управляемым, перевозить пассажиров или груз в зависимости от необходимости. Рассматривается возможность создания и более крупной версии воздушного такси. Первоначальное применение может включать развлекательные полеты, оказание услуг скорой помощи, грузоперевозки, и даже орошение сельхоз-посевов.

Phractyl Macrobat

Достаточно спорные гусеничные «лапы» должны позволить машине передвигаться по пересеченной местности, но навряд ли они будут хоть сколько-нибудь функциональными. Стойки по мотивам птичьих лап теоретически смогут поворачивать и наклонять корпус самолета, а также выступать амортизаторами при приземлении. После взлета они складываются для уменьшения сопротивления встречному потоку.

Phractyl Macrobat

Что касается реального положения дел, пока у стартапа нет ничего кроме рендеров и небольшой деревянной модели Macrobot. Команда работает над созданием прототипа силовой установки и масштабной функционирующей модели самолета. Также Phractyl активно ищет финансирование для своего причудливого проекта.

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