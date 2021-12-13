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Известия.ru

NASA запустило новый мониторинг столкновения с астероидами

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NASA запустило новый мониторинг столкновения астероидов с Землей. Теперь система более точно рассчитывает вероятность опасного сближения. Результат сложных вычислений можно увидеть на отдельном сайте, передает телеканал «Известия». На ресурсе с 3D-визуализацией видны астероиды и звезды. Данные постоянно обновляются, отображается реальная картина. Предыдущая система NASA проработала почти 20 лет. Менее чем за час можно было получить вероятность столкновения с нашей планетой в течение следующих 100 лет.

NASA запустило новый мониторинг столкновения астероидов с Землей. Теперь система более точно рассчитывает вероятность опасного сближения. Результат сложных вычислений можно увидеть на отдельном сайте, передает телеканал «Известия». На ресурсе с 3D-визуализацией видны астероиды и звезды. Данные постоянно обновляются, отображается реальная картина. Предыдущая система NASA проработала почти 20 лет. Менее чем за час можно было получить вероятность столкновения с нашей планетой в течение следующих 100 лет.

Вокруг Земли сейчас движутся около 28 тыс. астероидов. Наибольшую опасность может представлять Апофис. Вероятность столкновения с нашей планетой в 2068 году — 1/150 тыс.

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Страны
Россия
Компании
NASA
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